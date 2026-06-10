Операторы ударных дронов работают круглосуточно

Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» демонстрируют поражение вражеских пунктов управления БПЛА, способствуя расширению зоны безопасности в Харьковской области.

Операторы ударных дронов работают круглосуточно, используя аппараты с тепловизионными и ночными камерами для обнаружения украинских боевиков, а также FPV-дроны самолетного типа с мощными фугасами для поражения укрытий противника в глубоком тылу. Несут дежурство расчеты операторов посменно.

Дроны группировок «Север» и «Запад» ведут бои в небе над Харьковской областью

Видеозаписи демонстрируют плоды этой боевой работы: в ходе разведки дроноводами были выявлены пункты управления БПЛА ВСУ, откуда велись запуски ударных и разведывательных беспилотников врага. После доразведки, чтобы исключить поражение мирного населения, по подвалам разрушенных частных домов были нанесены удары.

Параллельно, операторами FPV-перехватчиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в небе Харьковской области были перехвачены и уничтожены: разведывательные дроны «Шарк», «Вектор» и «Дартс».

В это время радиолокационные станции подразделений войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии зафиксировали в небе барражирующий боеприпас ВСУ «Ram-2X». На кадрах можно увидеть, как оперативно поднятые FPV-перехватчики догнали и уничтожили в воздухе опасную цель.

Представители Минобороны России отмечают, что подразделения группировок «Север» и «Запад» активно продвигаются, отодвигая противника от границы для обеспечения безопасности гражданского населения. Ежесуточное продвижение войск позволяет расширять зону безопасности в Харьковской и Сумской областях.