«Национальные проекты стали точкой сбора обратной связи»: интервью с Софией Малявиной

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

С 1 января 2025 года в России стартовал новый цикл национальных проектов, охватывающих 20 направлений – от технологического лидерства до поддержки семей. В интервью «Радио «Комсомольская правда» на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала, почему нацпроект «Демография» переименовали в «Семью», как бизнес вложил миллиарды в социальные проекты и зачем на каждом построенном объекте вешают QR-код для жалоб или похвалы.

ВОСЕМЬ ПРОЕКТОВ ЛИДЕРСТВА

– Новому циклу национальных проектов полтора года. Какие задачи стали ключевыми с его запуском?

– У нас впервые в национальные проекты вошли проекты технологического лидерства. Их с этого года 8 (было 7, плюс еще один добавился по биоэкономике). Они направлены на масштабную работу с промышленной инфраструктурой.

– То есть один из акцентов сделан на развитие заводов и производств?

– Да, но в каждом направлении есть блок «Кадры». Это и профориентация, и обучение, и набор достойных абитуриентов на специальности, чтобы они поддерживали нашу промышленность. Безусловно, все мы (и опросы общественного мнения это показывают) хотим нашей промышленностью гордиться. Это и химия, промышленные станки и оборудование, робототехника, автомобильная промышленность, авиастроение, судостроение. Биоэкономика – новое направление и в мировом масштабе, и для нашей страны, но мы уже там, в том числе реализуем лидирующие проекты.

– А что изменилось в привычных социальных проектах?

– Национальные проекты социально-экономического блока немного переформатированы. Кто-то влил в себя другие. Сейчас один из самых больших – нацпроект «Молодежь и дети», который объединил в себе «Образование», «Науку» и все, что связано с деятельностью Росмолодежи, программы для молодого поколения. А нацпроект «Демография» превратился в «Семью». Более человеческое, не научное название. Кроме того, он аккумулировал все меры для поддержки семей с детьми.

Нацпроекты расширились, меры на каждую группу сформированы. На сайте национальныепроекты.рф есть навигатор возможностей. Нужно заполнить небольшую анкету и посмотреть, какие бесплатные программы, меры и возможности положены именно для тебя. Обращаюсь к нашим слушателям: пользуйтесь, пожалуйста. Потому что многие не знают о тех возможностях, которые положены для людей, для семьи, для каждого человека. А они есть.

Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

СЕМЬЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

– Один из ваших флагманских инструментов – национальная премия «Наш вклад», которая отмечает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей. Какие тенденции вы видите в корпоративной повестке устойчивого развития? Какие отрасли показывают самую активную включенность?

– Изначально мы сделали такой инструмент, чтобы и бизнес, и НКО формировали новый тип социальной ответственности. Когда есть синергия, президентом определены национальные цели, реализуются нацпроекты, и бизнес концентрирует свои усилия в этих же направлениях – мы получаем больший эффект.

За пять лет реализации премии «Наш вклад» бизнес вложился в проекты на миллиарды рублей. Прежде всего это проекты, связанные с поддержкой семей с детьми, с образованием и культурой. Отвечая на ваш вопрос, кто лидеры: это проекты, направленные не только на сотрудников тех или иных предприятий. Они выходят на масштаб региона (присутствие организации), а иногда даже на федеральный масштаб.

– В 2025 году АНО подготовила 8 экспертных докладов, в том числе сводный «Технологический суверенитет. Как Россия превращает вызовы в прорыв» и доклад о креативных индустриях. Какие выводы наиболее важны?

– Это экспертный инструмент для привлечения ведущих профессионалов, чтобы вырабатывать решения. Мы собираемся, обсуждаем каждую тему, проводим социологию, фокус-группы, чтобы корректировать национальные проекты либо госпрограммы и получать обратную связь.

– Какие же корректировки потребовались для технологического рывка?

– Что касается нацпроектов технологического лидерства, очень много предложений и требований сформировано к системе образования – и школьному, и высшему. Мы сейчас с коллегами работаем над их внедрением. Вот важный момент: вся наша классно-урочная система построена так, что мы наказываем за ошибку и учим детей бояться ошибиться. Но ученый – это человек, который каждый день должен совершать ошибку, чтобы найти правду. Нужно преодолеть страх ошибки, делать следующий шаг. Потому что только тогда происходят великие открытия.

Такие точечные, социальные донастройки происходят в каждом национальном проекте благодаря работе с экспертным сообществом. Для нацпроектов технологического лидерства мы выявили все приоритетные навыки, которые сейчас интегрируются в образовательные программы, чтобы готовить кадры для промышленности.

НОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

– Особенность работы вашей команды – это фокус на обратной связи: QR-коды на объектах нацпроектов, опросы граждан, мониторинг удовлетворённости. В ряде регионов уже достигнуто стопроцентное размещение носителей с QR-кодами по объектам нацпроектов. Как меняется коммуникационная модель «государство-общество» с появлением таких инструментов?

– Наша задача – популяризировать меры нацпроектов, чтобы люди ими пользовались, и собирать обратную связь, чтобы совершенствовать эти меры. У нас более 15 тысяч QR-кодов размещено практически на каждом объекте, построенном по нацпроекту. Это и школы, «Точки роста», дома научной коллаборации, региональные «Сириусы», учреждения дополнительного образования.

Можно навести телефон на QR-код и оставить пожелание, если человек не удовлетворен качеством сервиса либо инфраструктуры. Или оставить позитивный отзыв. Например, ребенок и семья очень довольны, когда приходят на занятия по робототехнике в кружок, который «Точка роста» организует в малом городе.

– А если приходит жалоба как реагируете?

– Один из последних отзывов был про школу, которую построили. Она готовится к открытию в сентябре, но не сделали тротуар и пешеходный переход. Объект построен, но безопасность детей не обеспечена. Сейчас проектный офис региона взял эту задачу в работу. К открытию школы все сделают, чтобы дети ходили в школу безопасно и с удовольствием.

– Главная тема нынешнего ПМЭФ – «прагматичный диалог в стабильном ключе». Нацпроект, по сути, и есть инструмент такого диалога. Каким он должен быть сегодня? Какой главный сигнал вы хотите передать бизнесу, который рассматривает участие в нацпроектах?

– Сигнал бизнесу: по-прежнему продолжайте включаться в реализацию национальных целей и национальных проектов. Чтобы усиливать тот результат и ту полезность для общества, которая может сложиться. Действительно, национальные проекты стали точкой сбора обратной связи по разным направлениям и сферам деятельности, которые направлены на улучшение жизни каждого человека. Чтобы наша жизнь действительно улучшалась.