«Просят заняться самоубийством»: Тбилиси раскритиковал условие ЕС о санкциях против России ради безвиза

Папуашвили дал понять, что грузинской стороне предлагаются условия, которые в Тбилиси считают неприемлемыми Фото: EAST NEWS.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель фактически связывает сохранение безвизового режима с Тбилиси с необходимостью присоединения к антироссийским санкциям.

По его оценке, подобная постановка вопроса противоречит национальным интересам страны и несет серьезные риски.

Комментируя диалог с Европейским союзом, Папуашвили дал понять, что грузинской стороне предлагаются условия, которые в Тбилиси считают неприемлемыми. Он отметил, что введение ограничений против России может иметь тяжелые последствия для экономики и благосостояния граждан.

При этом спикер парламента привел позицию европейских партнеров в резкой формулировке: «если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством». Он усомнился в логике таких требований, задавшись вопросом: «Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз?».

По словам Папуашвили, в Тбилиси расценивают подобный подход как попытку подтолкнуть страну к шагам, которые подрывают ее устойчивость. Он также заявил, что от Грузии фактически требуют «разрушить собственную страну, введя санкции против России».

Глава парламента подчеркнул, что грузинские власти не намерены идти на такие меры и не рассматривают возможность жертвовать внутренней стабильностью. В его оценке, использование безвизового режима в качестве инструмента давления превращает его в «политическое оружие».

Безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом действует с 2017 года и позволяет гражданам страны находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода. В последние годы отношения между Тбилиси и Брюсселем стали более напряженными, в том числе из-за стремления грузинского руководства сохранять рабочие и прагматичные контакты с Россией.

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