«СОП — не приговор»: как в Шебекино помогают сохранить семьи

Одним из ключевых проектов центра «Единство» стал проект «СОП — не приговор». Фото: Личный архив героя публикации.

Героиней нового выпуска стала Анастасия Нечаева — генеральный директор АНО «Центр поддержки семьи «Единство» из Шебекино Белгородской области. Ее организация помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и доказывает: даже когда кажется, что выхода нет, человека нельзя оставлять один на один с бедой.

Анастасия Нечаева — генеральный директор АНО «Центр поддержки семьи «Единство» из Шебекино Белгородской области. Фото: Личный архив героя публикации.

Конфликт изменил семьи, но не лишила людей человечности

Шебекино за последние годы стало одним из самых известных приграничных городов России. Обстрелы, эвакуации, тревога за близких — все это неизбежно сказалось на жителях.

По словам Анастасии Нечаевой, изменился и психологический портрет семей, которые обращаются за помощью.

Если раньше людей больше интересовали вопросы оформления пособий, льгот или участия в различных программах поддержки, то сегодня на первый план вышли тревога, страх за жизнь и будущее детей.

Фото: Личный архив героя публикации.

Однако есть и другая сторона происходящего.

— В этом хаосе люди стали ближе. Соседи, которые раньше не здоровались, сегодня делятся последним. Женщины, которые стеснялись просить помощи, сейчас создают чаты взаимоподдержки. Конфликт нас не сломал, он показал, кто мы есть на самом деле, — говорит Анастасия.

Именно в таких условиях особенно важной становится работа организаций, которые помогают людям не потерять опору.

Фото: Личный архив героя публикации.

Когда статус звучит как приговор

Одним из ключевых проектов центра «Единство» стал проект «СОП — не приговор».

СОП — это социально опасное положение. Такой статус получают семьи, которые находятся на контроле комиссии по делам несовершеннолетних. Нередко именно такие семьи оказываются на грани изъятия детей.

Но в «Единстве» убеждены: сложная ситуация еще не означает, что родители навсегда потеряли возможность изменить свою жизнь.

Сегодня под сопровождением проекта находятся 31 семья из Шебекинского муниципального округа.

Фото: Личный архив героя публикации.

Помощь вместо осуждения

Работа с каждой семьей строится индивидуально.

Родителям помогают психологи и юристы, подключаются специалисты социальной защиты, кураторы семей и волонтеры. Важную роль играет и соседское сообщество.

Главная задача — не наказать человека за ошибки, а помочь справиться с ними.

Уже есть конкретные результаты. Шесть родителей прошли лечение от алкогольной зависимости и продолжают работу со специалистами. Одной многодетной семье помогают оформить документы на получение собственного жилья. Волонтеры центра участвуют в уборке домов и квартир, помогают привести жилье в порядок и создать безопасные условия для детей.

— Наша позиция проста. Если семья хочет меняться, мы идем с ней до конца, — говорит Анастасия Нечаева.

Работа с каждой семьей строится индивидуально. Фото: Личный архив героя публикации.

История, после которой невозможно пройти мимо

За сухими отчетами и статистикой всегда стоят человеческие судьбы.

Осенью 2025 года в одной из семей, участвующих в проекте, произошла трагедия. Умерла двухмесячная девочка. По данным врачей, причиной стали тяжелые врожденные заболевания, несовместимые с жизнью.

После оформления всех необходимых документов родители остались наедине со своим горем.

Тогда мама ребенка обратилась в центр «Единство». Она не просила жалости и не ждала особого отношения. Ей нужна была помощь в организации похорон дочери.

Проблема заключалась в том, что подобные расходы не предусмотрены в деятельности организации.

Формально сотрудники могли отказать.

Но не смогли.

Анастасия начала искать помощь через знакомых, различные службы и учреждения. В результате поддержку оказала главный врач Шебекинской центральной районной больницы и депутат Белгородской областной думы Олеся Нестеренко. Благодаря этому удалось полностью оплатить организацию похорон.

Но самым важным оказались не деньги.

— Я думала, что я одна с этой бедой, а вы не бросили, — сказала тогда мама сотрудникам центра.

Люди с сердцем

По словам Анастасии Нечаевой, именно такие моменты помогают понять, ради чего существует организация.

Иногда проблему невозможно решить по инструкции. Иногда помощь не предусмотрена ни одной программой и ни одной статьей расходов.

Но рядом могут оказаться люди, готовые поддержать.

— Система часто смотрит на семью через бумаги. Есть статья расходов — мы поможем. Нет — извините. Мы поступили иначе. Мы не нашли деньги в бюджете, мы нашли людей с сердцем, — говорит руководитель центра.

В этом и заключается главный принцип работы «Единства» — видеть за документами не статус и не формулировки, а человека.

Фото: Личный архив героя публикации.

Семья важнее статуса

Сегодня центр поддержки семьи «Единство» продолжает работать с теми, кого многие уже готовы были списать со счетов.

Здесь не обещают быстрых чудес и не говорят, что любую проблему можно решить за один день.

Но здесь точно знают: пока человек готов бороться за свою семью, рядом должны быть те, кто поможет пройти этот путь.

Именно поэтому для сотрудников центра статус СОП — не приговор, а повод начать работу и помочь семье сохранить самое главное.

Во второй части мы расскажем, как центр «Единство» объединил сотни семей участников СВО, почему клуб «СВОи люди» вырос до областного сообщества и как небольшая организация из Шебекино пытается менять жизнь людей далеко за пределами своих проектов.

Фото: Личный архив героя публикации.

СПРАВКА

АНО «Центр поддержки семьи "Единство"» работает в Шебекино Белгородской области. Организация оказывает поддержку семьям с детьми, помогает многодетным, неполным и приемным семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Одно из ключевых направлений работы центра — профилактика социального сиротства и сохранение детей в родных семьях. Для этого реализуется проект «СОП — не приговор», направленный на комплексное сопровождение семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Среди других проектов организации — клуб поддержки семей участников СВО «СВОи люди», просветительский проект «Открытые лектории», программа «Семейная академия» и семейные кулинарные встречи «Добрые традиции».

Проект «СОП — не приговор» получил поддержку Фонда Тимченко, а проект «Семейная академия» стал победителем муниципального грантового конкурса. За последние годы помощь организации получили около 4000 жителей Шебекинского округа и Белгородской области.

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