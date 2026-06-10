«Ну, снесло ей крышу»: Переживший развод комик Дмитрий Позов назвал главное условие для сохранения отношений после измены

После тяжелого развода с женой Екатериной комик и участник шоу «Импровизация» Дмитрий Позов пока не спешит строить новые отношения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

После тяжелого развода с женой Екатериной комик и участник шоу «Импровизация» Дмитрий Позов пока не спешит строить новые отношения. Однако артист уже рассуждает о том, какие испытания могли бы выдержать будущие отношения и что для него действительно является непростительным.

Неожиданное признание Позов сделал в шоу «Счет, пожалуйста». По словам комика, сам факт физической измены для него не является поводом сразу ставить точку в отношениях. Куда важнее, считает Дмитрий, честность между партнерами.

«У меня к этому отношение сложное. Измена, в которой подразумевается обман — наверное, не смогу простить. Измена, как некий сексуальный акт — легко», — признался Позов.

Более того, артист заявил, что хотел бы узнать о случившемся напрямую от своей избранницы. По его мнению, даже в такой ситуации решающее значение имеет не сам поступок, а готовность человека говорить правду. «Ну, снесло ей крышу, захотелось сексом позаниматься, но любит же она меня», — объяснил свою позицию комик.

Артист заявил, что хотел бы узнать об измене напрямую от своей избранницы Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Позов также отметил, что не стал бы требовать от партнерши такого же отношения к себе. Кроме того, он признался, что способен понять ситуацию, если во время его длительных гастролей девушке понадобится внимание другого мужчины.

Последние полтора года для артиста выдались непростыми. Весной 2025 года звезда «Импровизации» публично рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью и сообщил, что проходит лечение в специализированном учреждении. Тогда Дмитрий признавался, что после тяжелых жизненных событий начал справляться с переживаниями при помощи алкоголя и в какой-то момент понял, что самостоятельно выбраться из этого состояния уже не может.

Позже комик впервые откровенно рассказал и о разводе с супругой Екатериной, с которой прожил вместе 15 лет, из них 13 — в браке. По словам Позова, расставание стало для него тяжелым ударом, хотя ради детей бывшим супругам удалось сохранить нормальное общение. Артист неоднократно подчеркивал, что продолжает активно участвовать в жизни сына Теодора и дочери Савины.

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