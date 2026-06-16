Официально стартовала федеральная избирательная кампания Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Подписан Указ президента России о назначении выборов депутатов Госдумы. Они состоятся 20 сентября 2026 года. То есть в третье воскресенье сентября. Таким образом, официально стартовала федеральная избирательная кампании. Документ подписан за 96 дней до проведения выборов.

«КП» вспомнила, как жила нижняя палата российского парламента 33 минувших года - все свои восемь созывов.

ВЕТЕРАНЫ ПАРТИЙНЫХ БОЕВ

Во всех восьми предыдущих выборах в Госдуму участвовали только три ныне существующие партии — Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России и Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».

В нижней палате парламента всех восьми созывов присутствовали только два объединения - коммунисты и либерал-демократы.

ПРИРОДНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Больше всего партий было представлено в Госдуме I и III созывов — по девять.

Максимальное число партий-участников выборов в высший законодательный орган отмечено в 1995-м году, II созыв — 43. Прошли в Думу - только 7

Минимальное количество участников выборного процесса зафиксировано в 2011-м, VI созыв — 7. Прошли - 4.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛИДЕРЫ

Четыре партии становились лидерами по числу мандатов в Госдуме.

Чаще всего это удавалось «Единой России». Она получала большинство на пяти выборах подряд — в 2003, 2007, 2011 , 2016 и 2021 годах. Больше всего - 344 депутата - представляли ЕдРо в парламенте VII созыва, 10 лет назад.

Два раза в Госдуме самая крупная фракция была у КПРФ. В 1995-м в парламенте оказались 139 коммунистов. В 1999-м — 113 человек с красными партбилетами заседали на Охотном ряду.

В декабре 1993-го, в первом созыве, первенство поделили ЛДПР и «Демократический Выбор России» - каждую из этих партий представляли по 64 народных избранника.

Подписан Указ президента России о назначении выборов депутатов Госдумы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПЛАВАЮЩИЙ БАРЬЕР

Барьер для партий, который им нужно было преодолеть, чтобы заседать в нижней палате, колебался то вверх, то вниз.

На выборах I-IV созывов, а также VII и VIII созывов — достаточно было перевалить границу в 5%.

При голосовании в Думу V созыва, в 2007-м году, барьер подняли до 7%.

Интересно получилось с VI созывом, в 2011-м году. Тогда барьер оставался в 7%. Но при том по 2 депутатских мандата получали партии, набравшие от 6 до 7%. И по 1 мандату выделялось тем, чей результат оказался в границах 5-6%.

КТО БЫЛ ВО ГЛАВЕ

Спикерами нижней палаты российского парламента были представители трех партий.

Первым председателем Госдумы стал Иван Рыбкин, Аграрная партия России.

Спикером II и III — представитель КПРФ Геннадий Селезнев.

Далее руководили нижней палатой только единороссы.

Госдуму IV и V созывов возглавлял Борис Грызлов.

VI созыв — Сергей Нарышкин.

VII и VIII созывы — Вячеслав Володин.

КАК ДУМЦЫ ЖИЛИ

Зарплата депутата Госдумы в 21-м веке понемногу росла.

В 2013-м году она составляли 250 тысяч рублей в месяц.

В 2016-м году - 380 тысяч рублей.

В 2021-м году— 450 тысяч рублей.

В 2025-м году — 500 тысяч рублей.

Ранее ее соотносили с зарплатой федерального министра.

Если депутат ГД не является москвичом, ему положена служебная квартира на срок депутатства (на рубеже веков был построен знаменитый «депутатский» дом на ул Улофа Пальме в ЗАО, позже — на Варшавском шоссе).

Прежде депутат мог заказывать в думском гараже для поездок Ford Mondeo или Audi, впоследствии парк пополнили отечественные автомобили Lada Aura и Vesta.

Госдуме были выделены 12 автомобилей представительского класса (Aurus) со спецсигналами — для спикера, его заместителей и руководителей фракций.