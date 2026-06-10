В Калмыкии простились с Героем России Нараном Очир-Горяевым. Фото: Александр Река/ТАСС

Не просто Герой

О гибели на боевом задании Героя России, старшего лейтенанта, заместителя командира батальона Нарана Алексеевича Очир-Горяева 5 июня сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Для Калмыкии, всей страны и для меня лично – это огромная потеря. Наран Алексеевич был человеком исключительной храбрости и силы духа. Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан», - написал Хасиков у себя в соцсетях.

Действительно, для республики это стало утратой особого порядка - не просто смертью прославленного земляка, а потерей человека, в котором Калмыкия узнала свою собственную силу - сдержанную, степную, и немногословную. Свою верность старшим, дому и долгу.

Наран Очир-Горяев стал для родной земли не только Героем России, но и знаком ее достоинства. Страна потеряла офицера высокого порядка, семья - мужа, отца, деда и сына, бойцы - командира, который до последнего оставался рядом с теми, кого вел за собой.

Глава Калмыкии Бату Хасиков. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Биография Героя России Нарана Очир-Горяева

Наран Очир-Горяев родился в Каспийском - городе на калмыцкой земле, который сегодня называется Лагань. Там он окончил школу № 2, ныне гимназию имени Героя России М. В. Лиджиева. Дальше была взрослая строгая школа служения: высшее образование, органы внутренних дел, служба в Госавтоинспекции МВД России, командировки на Северный Кавказ - в Чечню и Дагестан. Его характер складывался в той среде, где дисциплина не декларируется, а проживается каждый день, где дорога учит точности, опасность - выдержке, а ответственность за других со временем становится естественным устройством человека.

В 2022 году, после объявления частичной мобилизации, Наран сам пришел в военкомат. Ему было уже около пятидесяти - возраст, когда многие начинают считать прожитое и беречь здоровье. Но Очир-Горяев выбрал другой путь. Он ушел добровольцем. Старшая дочь Виктория потом скажет, что отец “в первых рядах” отправился на СВО, а главными его качествами назовет честность и скромность.

На фронте его первым назначением стала должность водителя в 6-й гвардейской отдельной мотострелковой Лисичанской казачьей бригаде имени Матвея Платова. Но война быстро проявляет человеческую меру. Очир-Горяев вышел из этой, на первый взгляд, рядовой роли в штурмовую работу - туда, где командирское право не дается заранее, а подтверждается хладнокровием, точностью решения и способностью отвечать за людей под огнем. Он проявил себя в боевых задачах, был награжден, возглавил штурмовое подразделение, получил офицерские звания - лейтенанта, затем старшего лейтенанта - и стал командиром штурмовой роты. Это был не карьерный подъем в гражданском смысле, а фронтовой путь через риск и ответственность: от руля машины - к бойцам, которых надо было вести вперед и беречь до последнего.

Семья, которая ждала

За фронтовой судьбой Нарана Очир-Горяева стоял крепкий тыл.

Его жена, Елена Борисовна, - педагог, преподаватель русского языка и литературы, директор школы в Элисте. У них два сына и две дочери. Незадолго до декабрьского эфира с президентом в семье родилась первая внучка: Наран Алексеевич стал дедушкой. Старшая дочь Виктория потом вспоминала, как во время трансляции боялась пропустить хотя бы одно слово, один кадр с отцом, после эфира родным звонили земляки - многие не могли говорить без слез. Для всех четверых детей, говорила она, отец был не только опорой семьи, но и нравственным примером - человеком, по которому они сверяли представление о достоинстве, долге, калмыцком характере и мужской чести.

Наран Очир-Горяев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Подвиг Героя России Нарана Очир-Горяева

После боях в Северске имя Нарана Очир-Горяева прозвучало на всю страну. Его подразделение действовало на одном из самых тяжелых участков: открытая местность, постоянная угроза беспилотников, плотная оборона противника. В таких условиях решают не эффектные маневры, а хладнокровие, точный расчет и командирская способность сберечь людей. Позднее он скажет в эфире предельно просто: самым трудным было незаметно дойти до Северска.

Именно оттуда, из пожарного депо, Очир-Горяев докладывал Владимиру Путину о выполнении задачи. Связь прерывалась, начальник Генштаба Валерий Герасимов объяснил это воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Потом доклад продолжился: 28 штурмовых групп, 84 человека, сопротивление в зданиях доломитного комбината и станции, дерзкие и нешаблонные действия, задача, выполненная с минимальными потерями.

Путин тогда поблагодарил Очир-Горяева и его бойцов за службу, поздравил их и отдельно попросил сменить точку нахождения после доклада. В конце прозвучало отеческое: “Обнимаю вас крепко. Удачи”. Верховный понимал - перед ним не студийный гость, а человек, который говорит из точки, где каждая лишняя минута связи может стоить слишком дорого.

Владимир Путин награждает Очир-Горяева. Фото: Александр Казаков/ТАСС

Не попросил для себя

Президент пригласил Нарана в эфир «Итогов года», тогда-то он окончательно и стал для миллионов не только героем сводок, но живым человеком. Путин рассказал, как после церемонии награждения попросил командира приехать в Кремль «по текущему вопросу». Оказалось, что он позвал старшего лейтенанта на совещание с генералами, командующими округами. Очир-Горяев от первого лица рассказал обстановку в Северске, и там-то Путин и пригласил его на прямую линию.

И конечно, спросил о бытовых проблемах - чем помочь. Наран Очир-Горяев себе ничего не попросил. Он попросил помочь матери - у пожилой женщины были проблемы со здоровьем. Этот небольшой диалог президента рассказал на прямой линии. Путин говорил о просьбе фронтовика со слезами на глазах и отдельно подчеркнул, что его тронуло отношение героя к матери.

Поименная летопись российского подвига

История Нарана Очир-Горяева важна еще и потому, что в ней видно: современная государственная память о героях СВО складывается не только из указов, наградных списков и церемоний. Президент не просто подписал указ о присвоении Нарану звания Герой России, но слушал доклад с фронта, уточнял детали, лично вручал «Золотую Звезду», приглашал офицера к разговору, возвращался к его словам в прямом эфире, говорил о его матери, о его детях, о его поколении бойцов.

В этом проявляется широкая линия последних лет: государство стремится не дать настоящим участникам СВО раствориться в массе «героев вообще». Сам Путин в послании Федеральному собранию называл подлинной элитой тех, кто служит России, и говорил, что такие люди должны выходить на ведущие позиции в государстве.

Для Калмыкии гибель Нарана Очир-Горяева стала болью. Фото: канал Бату Хасикова в МАХ

Калмыкия прощается

Для Калмыкии гибель Нарана Очир-Горяева стала болью. Его знали как земляка, как лаганца, как человека, которого принимал глава региона, о котором говорили школьники, ветераны, молодежные объединения, семьи военнослужащих. После сообщения о гибели в Элисте появился стихийный мемориал.

До конца 2026 года в Калмыкии на Аллее Героев должен появиться барельеф в память о Наране Очир-Горяеве. Его имя встанет рядом с именами других героев республики.

У него была Золотая Звезда. Но, кажется, главное сияние этой судьбы – в верности своим - матери, детям, бойцам, республике, стране. До конца.