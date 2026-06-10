Топливный кризис дошел до Кубани? Власти назвали причину перебоев на заправках в Краснодарском крае

Власти Краснодарского края заявили об отсутствии дефицита топлива на заправках Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае появилось душещипательное видеообращение к братьям-белорусам. В кадре губернатор Вениамин Кондратьев, который из своего кабинета обращается к президенту соседней республики и просит в приоритетном порядке «по-братски» предоставить горюче-смазочные материалы, мол, ситуация в аграрном секторе критическая, топлива не хватает. KP.RU выяснил, откуда взялось видео, и почему у главы региона странно двигаются брови.

На записи Вениамин Кондратьев якобы заявляет об остром дефиците горючего на Кубани, угрозе срыва уборочной кампании в агросекторе и о том, что он был вынужден официально обратиться к Республике Беларусь с просьбой экстренно помочь региону поставками топлива.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

И подозрения подтвердились, это сообщение — дипфейк, созданный с применением современных технологий. Создатели фальшивки не просто придумали текст, они попытались сымитировать живое выступление первого лица региона.

Однако обман легко раскрывается, если найти первоисточник видеоряда. За основу этого ролика провокаторы взяли реальное обращение Вениамина Кондратьева к жителям края, записанное еще 5 апреля 2020 года. Вот только говорил тогда губернатор совсем о другом — о продлении ограничительных мер и режима карантина в период первой волны пандемии коронавируса. Фейкометы наложили на старый архивный видеоряд искусственно сгенерированный голос и изменили мимику губ спикера. Именно поэтому речь звучит неестественно, иногда странно двигаются брови. Это делалось, чтобы придать внешнему вижу естественный образ, но получилось наоборот.

Первоисточником вброса стал телеграм-канал, созданный совсем недавно — 22 апреля 2026 года. Его оформили как стандартный региональный агрегатор новостей о жизни Краснодара и Ростова-на-Дону. Сразу после публикации сфабрикованного видео в дело вступили ботов, которые начали массово тиражировать ролик через комментарии в реальных пабликах.

Что происходит на заправках Краснодарского края на самом деле

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично опроверг слухи о нехватке бензина и дизеля, а также жестко прокомментировал попытки спровоцировать панику:

- Вижу в соцсетях сообщения о перебоях с топливом на некоторых заправках края. На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет. Временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии. Учитывая всплеск спроса, поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить долгосрочные перебои в поставках. Ситуация на контроле. Прошу доверять только официальным источникам информации.

Детальный расклад сил на топливном рынке региона представил Оперативный штаб Краснодарского края. Специалисты объяснили, почему на некоторых заправках действительно могли возникнуть кратковременные перебои, не имеющие ничего общего с глобальным дефицитом:

- На АЗС крупных сетевых операторов Краснодарского края топливо в наличии. Всего в регионе больше тысячи АЗС. Примерно половина из них — крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. Еще половина — частные заправочные станции. Они покупают бензин мелкооптовыми партиями, не имеют долгосрочных контрактов, и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям».

Именно сбой мелкооптовых закупок у независимых трейдеров привел к тому, что на некоторых мелких частных заправках временно опустели резервуары. Владельцы авто поехали заправляться на крупные сетевые станции, создав там локальные очереди. Из-за этого резкого наплыва клиентов бензовозы крупных компаний физически не успевали вовремя подвозить новые партии топлива.

Оперштаб подчеркивает: такие ситуации длятся недолго — обычно проблему решают за несколько часов, а сетевые заправочные станции уже скорректировали графики подвоза топлива.

Слухи о «срыве уборочной» — еще один излюбленный инструмент манипуляторов. Интересно, что точно такой же фейк об угрозе срыва сельского хозяйства Кубани из-за нехватки горючего (якобы вызванного атаками на нефтеперерабатывающие заводы) безуспешно пытались разгонять в 2025 году.

По данным Министерства сельского хозяйства Краснодарского края, аграрии Кубани были полностью обеспечены дизельным топливом, бензином, рабочей техникой, необходимыми запчастями и расходными материалами.