Расширили права: водителям легковушек разрешили управлять багги и болотоходами

Водителям легковушек разрешили управлять багги и болотоходами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПРО ПРАВА И КАТЕГОРИИ

Как сказал бы капитан Врунгель: всякий автомобиль – самоходная техника, но не всякая самоходная техника – автомобиль! И права категории B, позволяющие управлять легковушками, не дают возможность сесть за руль, например, багги. Более того – раньше при их наличии и квадроцикл водить было нельзя! По крайней мере – это считалось незаконным. Требовалось пройти дополнительное обучение и получить удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории. В случае с квадроциклами и снегоходами – категории АI. В случае с болотоходами или багги - АII.

Впрочем, это мало смущало владельцев подобной техники. Большинство их которых о таких ограничениях и не знали. Что важнее – контролировать их поездки было весьма затруднительно. Ведь используют ее не на дорогах общего пользования. А наоборот – как правило, в малопроходимой глуши. Вдали от посторонних глаз – в том числе, глаз гаишников.

Так что постепенно ограничения стали ослаблять. Еще в 2023 году владельцев прав категорий B, C и D приравняли к обладателям удостоверения AI – и разрешили ездить на тех самых квадроциклах со снегоходами. А теперь Госдума приняла закон, позволяющий делать это и на более крупной технике – тяжелых вездеходах, болотоходах и багги, массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. В общем, удостоверение тракториста-машиниста категории АII теперь тоже не нужно…

МОЖНО, НО НЕ ВСЕ

- Точнее – нужно, но не всегда, - отмечает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. – Многие такое послабление восприняли как вольницу, хотя это не так. Речь идет об управлении таким транспортом «под присмотром». Новые нормы распространяются исключительно на арендованную технику. При этом при передаче багги или вездехода под управление другого человека, арендодатель обязан провести инструктаж. А сам водитель должен быть старше 19 лет и иметь опыт вождения не менее одного года.

В общем, купить себе болотоход и ездить на нем где угодно в свое удовольствие без нужной категории, выданной Гостехнадзором, все еще нельзя. Зачем в принципе приняты послабления? Сенаторы Совфеда, которые и выдвинули такое предложение, утверждают – это полезно для развития внутреннего туризма. По сути, мы получили разрешение на аттракцион. Примерно как с картингом, где права вовсе не нужны, но инструктаж мы все равно проходим, да и гоняемся на специальных площадках.

- И надо понимать, что государство таким образом признало – оно не в состоянии вести контроль за эксплуатацией данной техники лицами, которые не имеют соответствующего разрешения, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – В общем, сработал принцип: «Не можешь победить – возглавь». Поэтому и решились исключительно на полумеры. Поскольку полностью снять ограничения – нельзя. Спецтехника на то и спецтехника, что требует дополнительной подготовки. Не каждый опытный водитель легковушки справится с 200-сильным багги, который весит всего 700 кг. Но как усилить контроль – непонятно. Конечно, было бы забавно посмотреть на инспекторов ГАИ в болотных сапогах, за штурвалом болотоходов, ловящих нарушителей в глухой тайге. Но все мы понимаем – такие рейды попросту невозможны. Так что проблему решить не получится. И, по большому счету, все продолжат ездить, как и раньше…

Но организаторам подобного досуга, которые все делают по закону и по уму, работать теперь будет проще.