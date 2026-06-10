Рассказываем, кому и как будут возвращать украденные мошенниками деньги. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЕРНУТ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ МОШЕННИКОВ

Во вторник Госдума приняла комплексный закон против мошенников, который в среде профессионалов называют Антифрод-2. Чего там только нет — и ограничение числа банковских карт в одних руках (не более 20 штук), и блокировка фишинговых сайтов, и блокировка звонков с заграничных номеров, что так любят делать жулики...

Но самое народное и долгожданное новшество — это компенсация ущерба жертвам обмана. Причем, если раньше говорили, что не более 1,4 млн рублей, то в итоговом варианте потолка нет. Сколько украли мошенники у клиента — столько банк и должен будет вернуть.

КОГДА БАНК ДОЛЖЕН ВОЗМЕСТИТЬ ПОТЕРИ

«Банк будет обязан возместить клиенту средства, похищенные мошенниками в результате взлома онлайн-банка с помощью вредоносной программы», говорится на сайте Центробанка.

Подхватил клиент такую вредную программу или нет — это должен проверить не клиент, а сам банк с разрешения клиента.

«Для предотвращения таких хищений кредитные организации с разрешения клиента перед проведением операции должны проверять, нет ли на его устройстве, на котором установлен онлайн-банк, вредоносных программ, - говорится на сайте ЦБ. - При обнаружении таких программ банк должен будет отклонить операцию, уведомить об этом клиента и предложить провести ее с другого безопасного устройства или в офисе банка».

Но хищение может проходить не только через мобильный банк. Поддельные платежные документы и паспорта, фальшивые доверенности — да мало ли что жулики придумают! Оказывается, это тоже банк.

- Еще одна зона ответственности банка - переводы без добровольного согласия по поддельным счетам, фальшивым судебным решениям и схожим схемам, когда банк не остановил подозрительный платеж, хотя был обязан, - рассказал KP.RU юрист Илья Русяев.

А если человек под влиянием мошенников пришел в отделение и снял парочку миллионов со своего счета? Тут не все так однозначно.

- Сложнее с эпизодом, когда человек сам пришел в отделение и под давлением других лиц снял наличные, - продолжил юрист. - Поскольку операцию совершил он сам.

В таком случае для защиты эффективен период охлаждения, считает юрист.

- Если защитные процедуры выполнены полностью, и человек перевел деньги сам, то в возмещении потерь откажут, - считает юрист.

Банк будет обязан возместить клиенту средства, похищенные мошенниками в результате взлома онлайн-банка с помощью вредоносной программы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

НАДО ЛИ КАК-ТО ДООБОРУДОВАТЬ СВОЙ МОБИЛЬНИК

А может, стоит усилить свой мобильник какими-нибудь противомошенническими программами? Это лишнее - ставить отдельное приложение на мобильные устройства не требуется.

- Защитный контур теперь лежит на стороне банка и оператора, - уточнил Илья Русяев.

То есть распознавать мошенников должен банк, а не клиент и точка.

ЗА ЧТО ОТВЕТИТ МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

Закон вводит финансовую ответственность за несоблюдение требований по противодействию мошенникам и для операторов связи - по аналогии с банковской системой, где каждый перевод проходит проверку на признаки мошенничества, разъяснил Центробанк.

Операторы связи должны будут выявлять мошеннические звонки и применять меры по защите граждан от них.

Центробанк черным по белому разъяснил:

«При хищении денег компенсировать потери будет та сторона, которая не выполнила возложенные на нее обязанности, – либо оператор связи, либо банк». Механизм возмещения со стороны операторов связи будет установлен отдельным постановлением правительства РФ по согласованию с Банком России.

Ставить отдельное приложение на мобильные устройства не требуется Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ПОТЕРЯННОЕ

Для того, чтобы грамотно воспользоваться своим правом на возврат похищенного, надо знать некоторые тонкости.

- Возврат не безусловен, - предупредил юрист Русяев. - Деньги вернут, если банк или оператор не приняли достаточных мер для предотвращения потери денег и если есть признаки того, что перевод проведен без согласия клиента. Кроме того, надо не забыть о сроках. Обращение за возмещением должно поступить в течение десяти рабочих дней после платежа, совершенного вслед за звонком или сообщением, а у пострадавшего есть постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения.

Выплату проводят не позднее тридцати дней с момента обращения.

КОГДА ЭТО НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, курирующего программу противодействия обманщикам, механизм возмещения ущерба от мошеннических действий начнет работать с 1 марта 2027 года.

- Обратной силы это правило не имеет, поэтому к более ранним эпизодам новая модель неприменима, - уточнил юрист Русяев.

ЗА ФИШИНГОВЫЕ САЙТЫ ТОЖЕ ЗАПЛАТЯТ?

Еще один крючок, на который ловятся граждане, это так называемые фишинговые сайты. Те, которые очень похожи на реальные — маркетплейсы, известные театры, поликлиники. Даже на псевдо-Госуслуги могут заманить. Картинка, как у настоящих, а вот в адресной строке как раз и можно обнаружить, что заглянул к мошенникам. Только кто ж ее смотрит, эту адресную строку.

Должен ли банк контролировать такие покупки?

- Когда покупатель на поддельной странице вводит номер карты, трехзначный код и пришедший в сообщении пароль, он своими руками передает платежные данные, и по разъяснениям Банка России такой случай выпадает из обязательного возмещения, - разъяснил Русяев. - Согласие на списание формально дано, поэтому позиция банка обычно сводится к тому, что распоряжение исходило от владельца карты.

И все же возврат возможен, продолжил собеседник. В двух случаях. Первый: если счет жулика-получателя платежа уже засветился в базе Банка России как мошеннический, а банк все равно пропустил платеж. Второй — мудренее.

- Здесь действует расширенное понятие операции без добровольного согласия, куда входит и согласие, полученное обманным путем, - пояснил Русяев. - Но обстоятельства придется доказывать, писать заявление в банк, добиваться постановления о возбуждении уголовного дела.

То есть новый закон автоматически тут не поможет.

- Он, - подчеркнул эксперт, - нацелен на взлом онлайн-банка вредоносной программой и не распространяется на самостоятельный ввод реквизитов на чужой странице.

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