На ПМЭФ-2026 открыли стенд народных художественных промыслов России, фото: ПМЭФ, Росконгресс

На Петербургском международном экономическом форуме впервые сделали специальную выставку о народных ремёслах. В 2026 году, который объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России, на выставке показали лучшие примеры традиционного искусства.

Более пятнадцати компаний из разных уголков России привезли свои изделия. Среди них были лаковые шкатулки из Федоскино, Мстеры, Палеха и Холуя, расписные подносы из Жостово, посуда с хохломской росписью, вышитые золотом вещи из Торжка, новгородские кружева, изделия из Гжели и многое другое. Также были представлены вещи с Великоустюгского завода «Северная чернь» и Гусевского хрустального завода.

На открытии стенда присутствовали: директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Дмитрий Кусков; сенаторы Инна Святенко и Ольга Щетинина; замдиректора по творческим и культурным инициативам Фонда Росконгресс Екатерина Иванова; депутат Госдумы Мария Василькова.

«Открытие отдельного пространства народных художественных промыслов на Петербургском международном экономическом форуме – важный шаг в продвижении отрасли и повышении узнаваемости российских промыслов как внутри страны, так и за ее пределами. Сегодня предприятия НХП не только бережно сохраняют уникальные традиции и технологии, но и успешно развиваются, создают современные востребованные продукты, расширяют рынки сбыта. Наша задача – обеспечить условия для дальнейшего развития отрасли и показать ее потенциал максимально широкой аудитории», – отметил Дмитрий Кусков.

Выставка призвана продемонстрировать, какие талантливые художники и мастера ремесел есть в России. Она также показывает, что искусство помогает стране развиваться в культуре, туризме и экономике. На выставке посетители смогут увидеть интересные картины и поделки, а также поговорить с людьми, которые делают эти вещи.

«Народные художественные промыслы являются живым воплощением культурного кода нашей страны, отражением традиций, ценностей и мастерства многих поколений. Особенно символично, что в Год единства народов России эта экспозиция объединила на одной площадке предприятия из разных регионов, демонстрируя богатство и многообразие отечественной культуры. Поддержка промыслов – это вклад не только в сохранение исторического наследия, но и в укрепление национальной идентичности, развитие регионов и передачу уникальных знаний будущим поколениям», – подчеркнула Инна Святенко.

К открытию выставки выпущен каталог под названием «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История». В нём подробно описаны предприятия-участники и их выдающиеся работы. Проект стенда был создан Министерством промышленности и торговли России при поддержке Совета Федерации. Организатором выступил Фонд Росконгресс.