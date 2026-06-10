От теории к будущему: как искусственный интеллект поможет вырастить из ребенка ученого или инженера с востребованной профессией

Фото предоставлено пресс-службой СИБУР

От медицины и авиастроения до транспорта, электроники и энергетики: во всех отраслях, определяющих качество жизни, сегодня формируется новый уклад, основанный на технологическом суверенитете. Именно поэтому в России запущен национальный проект технологического лидерства «Новые материалы и химия», а химическая отрасль становится одним из приоритетов развития страны.

Но у любой технологической стратегии есть «узкое место» — люди. По последним оценкам Минпромторга РФ, дефицит кадров в химической промышленности достиг 30 тысяч человек. Именно отсюда — из задачи заинтересовать наукой как можно больше молодых специалистов — рождаются идеи новых учебных форматов.

На ПМЭФ-2026 СИБУР и издательство «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ) представили актуальный ответ на этот вызов — первый в России школьный видеокурс по химии, созданный с использованием искусственного интеллекта, который стартует в сентябре на платформе Lecta. В дальнейшем его планируют отдать на экспертизу для включения в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов.

Проект, который станет доступен школьникам по всей стране, задуман как цифровое дополнение к школьному учебнику — серии коротких роликов, где формулы и теория перестают быть абстракцией, химические процессы оживают и становятся решением в реальных условиях производства «умных» материалов — полимеров. При этом, даже те дети, которые никогда не станут химиками, получат понятный «язык» для разговора о технологиях, климате, новых материалах и ответственном потреблении. Зачем нефтехимическому гиганту учить восьмиклассников, и почему ИИ может стать реальным мостиком к науке для тех, кто уже успел сказать: «Химия — не моё»?

Почему учебника и опытов уже недостаточно для мотивации

Длинные текстовые описания химических процессов из классических учебников современные школьники воспринимают с трудом. Их когнитивные привычки сформированы другой медиасредой: 15-секундными роликами, игровой графикой и мгновенной сменой кадров.

«У современных детей происходит перестройка когнитивных процессов, — объясняет директор Национального центра профориентации и карьерного консультирования, автор книги "Как помочь ребёнку сделать выбор профессии" Юлия Белоусова. — Визуализация — видео, 3D-графика, анимация — снижает страх перед предметом. Но это лишь половина задачи. Вторая половина — мотивация, а она держится на образе будущего. Ребёнок готов вкладываться в трудную задачу, только когда для решения требуется сделать не слишком большое усилие, как в компьютерной игре, где каждый уровень сложнее предыдущего, но его точно можно пройти, основываясь на предыдущем опыте. Без образа себя как героя-победителя в будущей профессии мотивация не работает. А когда такой образ есть, любая трудность в изучении предмета воспринимается как часть пути к цели».

При этом даже при наличии в школах лабораторий с реактивами, учитель химии при всём желании не сможет показать, как работает промышленный реактор или разрабатывается формула инновационного материала. ИИ-курс выступает помощником, когда нужно на реальном примере показать, как химики создают современный облик промышленности страны.

ИИ — помощник учителя и родителей

Авторами видеокурса стали Василий Краснобров — тренер олимпиадной сборной Москвы по химии, выпускник химического факультета МГУ, — и Екатерина Чугунова, советник Министра образования Республики Мордовия и «Учитель года-2025». При создании курса они ориентировались на две цели: углубить знания тех, кто уже увлёкся предметом, и вернуть в науку школьников, которые уже успели решить, что химия — это слишком сложно.

Екатерина Чугунова, советник Министра образования Республики Мордовия и «Учитель года-2025», подчёркивает универсальность курса: «Если ребенок не успевает понять новую тему с самого начала, у него может возникнуть убеждение, что этот предмет «не для него» и освоить его успешно он не сможет. Ребенок переключается на более глубокое изучение другого предмета, который ему понятнее, оставляя химию за пределами своего внимания.

Современные технологии искусственного интеллекта позволяют создавать необходимые точки входа в сложные темы. В рамках курса ученики смогут безопасно провести любую реакцию, заглянуть внутрь молекулы полимера или переместиться из класса на гигантский завод СИБУРа. Причём для этого не столь важно наличие лаборатории: и в столице, и в глубинке дети получат одинаково наглядный материал».

Фото предоставлено пресс-службой СИБУР

Хотя некоторые до сих пор относятся к ИИ в школе с долей сомнения, авторы курса убеждены в том, что технологии и человек могут работать вместе:

«Насколько ИИ будет полезен или вреден, зависит прежде всего от нас, — говорит руководитель центра химии издательства «Просвещение», эксперт, Елена Геннадьевна Локотко. — Если использовать ИИ как расширение наших возможностей — как новый способ донесения информации в яркой интерактивной форме, но под редакцией человека, специалиста в области методики и педагогики — это тот случай, когда технологии объединят усилия педагога и ученика на пути освоения содержание и логики основ науки. При этом роль учителя остается ключевой: именно педагог определяет образовательную цель, направляет внимание ученика и помогает превратить первоначальный интерес в глубокое понимание предмета».

Поэтому каждый ролик проходит методическую проверку «Просвещения», а содержание курса согласовано с реальной школьной программой.

«Часто при трудностях в учебе к процессу сразу подключаются родители. Почти треть семей признаются нам, что «помогают с уроками» даже в старших классах, — подчеркивает соосновательница школы выбора профессии “Пункт Б”, профориентолог Вероника Винокурова. — На практике такой подход крайне негативно влияет именно на профессиональное самоопределение (даже если оценки и были исправлены при участии родителей). Поэтому критически важно, чтобы ребенок сам мог найти решение и справиться с учебным вызовом, если мы хотим, чтобы далее он посмотрел и в сторону профессии. Именно в тех предметах, где ребенок учился сам (например, с помощью интерактивного обучения) он часто и делает выбор в пользу профессии, потому что уже знает «я справлюсь здесь с любым вызовом». Поэтому так ценны форматы, в которых ребенок учится сам, если важно не только исправить оценки, но и заинтересовать предметом как будущей профессией».

Курс как дверь в будущую профессию

По словам Василия Красноброва, тренера олимпиадной сборной команды Москвы по химии, новый курс поможет школьникам увидеть за формулами реальные открытия и профессию.

«Курс даёт возможность заглянуть за горизонт школьной программы, — рассказывает он. — Видеоролики показывают, насколько многогранной может быть роль химика в современной промышленности, как работают нефтехимические производства, из чего инженеры и ученые создают суперпластики и технологии будущего. Для ребят, которые уже увлечены химией, это возможность поддержать свою мотивацию в изучении предмета, заглянуть в будущее всей науки и своё собственное, где увлечение химией перерастает не только в олимпиадные победы, но и в востребованную профессию».

Создатели курса также хотят разрушать привычное деление школьников на «технарей» и «гуманитариев».

«На самом деле жёсткого деления детей на технарей и гуманитариев не существует, — объясняет Наталия Батурина, организационный психолог и консультант с 20-летним опытом в сфере HR, ех-HRD CHANEL. — Согласно статистике университета МИРЭА, почти 46% учащихся российских вузов считают себя гуманитариями, при этом на традиционно гуманитарных специальностях, таких как философия, история и языкознание, обучается меньше 6%. Чаще всего люди склонны объяснять гуманитарным складом ума сложности с определёнными предметами в школе, что на самом деле зависит не столько от способностей самого ребенка, сколько от формы подачи материала. Кому-то проще воспринимать цифры и формулы, а кому-то — тексты, образы и метафоры».

Авторы надеются, что для части школьников ИИ-курс станет именно таким языком — понятным, наглядным и снимающим все страхи и сомнения.

К созданию курса привлекли инженеров-практиков и ученых СИБУРа. В видеоуроках появляются примеры из реального лабораторного и производственного цикла: от эксперимента в пробирке до запуска масштабной промышленной установки. Школьник видит полный путь полимера — от формулы в учебнике до его применения в предметах вокруг нас, транспорте, медицине и авиастроении.

Как бизнес создает «экосистему талантов»

Председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов приводит такие цифры: к 2030 году для развития химической промышленности необходимо подготовить более 35 тысяч специалистов с высшим образованием в области химии и свыше 110 тысяч человек со средним профильным образованием.

«Несмотря на то, что количество ребят, сдающих ЕГЭ по химии, растет, мы видим необходимость продолжать популяризацию этого направления. Для СИБУРа это не внешняя социальная повестка, а часть стратегии по формированию «экосистемы талантов» - когда «выращивание» кадров начинается со школьной скамьи и предполагает прозрачную образовательную и далее карьерную траекторию молодого специалиста», — подчёркивает Михаил Карисалов.

Проект ИИ-видеокурса станет частью «бесшовного пути» от школы до предприятия, который СИБУР создает совместно учебными заведениями. Компания начинает работать со школьниками заранее, чтобы через несколько лет в отрасль пришли мотивированные профессионалы, которые осознанно выбрали химию, инженерные специальности и промышленность.

«Кадровый голод в промышленности ощущается остро, — поясняет управляющий директор по организационному развитию СИБУРа Данил Рассказов. — В то же время только СИБУРом в ближайшие 2–3 года в нефтехимии будет создано около 5 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Но мы не хотим ждать, пока к нам придут "готовые" инженеры. Мы хотим вырастить их сами. Проект ИИ-видеокурса станет возможностью зажечь ту самую искру в глазах школьников, заинтересовать их предметом и профессией, чтобы через 7–10 лет эти ребята пришли в отрасль уже осознанно и с пониманием технологических процессов предприятия».

Базовое понимание химии сегодня — такой же практически востребованный навык, как цифровая или финансовая грамотность: оно помогает разбираться в технологиях, экологии, быту и безопасности. Не случайно химия лежит и в основе медицины — одной из самых уважаемых и востребованных профессий: синтетические протезы сосудов, полимерные импланты для костной ткани, новые лекарственные препараты начинаются именно с неё.

Как ранее отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, искусственный интеллект сегодня становится естественной частью жизни и должен быть встроен в образовательный процесс. Именно поэтому необходимо готовить молодых специалистов к жизни и работе в новой технологической реальности.