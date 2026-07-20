Игорь Алутин, Мосбиржа: «Инвестирование — важный аспект формирования личного капитала»

Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

В последние 5 – 7 лет наблюдается активный рост частных инвесторов в России. Но еще больше рост накоплений в банках. В итоге некоторые вкладчики присматриваются к инвестициям в ценные бумаги. Особенно на фоне снижения ключевой ставки и доходностей депозитов. Что в таких условиях лучше делать? В чем хранить сбережения? Какая стратегия будет самой правильной? Об этом и многом другом в студии «Комсомольской правды» рассказал Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и развитию электронных платформ.

- Игорь, тема личных сбережений остается одной из самых чувствительных для наших граждан. Подскажите, как помочь новичку начать сберегать и как принять решение об открытии брокерского счета? Что стоит учитывать, если человек сомневается, готов ли он начать инвестировать?

- Прежде чем думать о брокерском счете, нужно научиться копить деньги, но у некоторых людей с этим большие проблемы. Мой совет: когда получаете доход, сразу откладывайте 5 или 10% от полученного заработка, даже если это небольшая сумма. Правило простое: получили доход – отложили деньги, потом тратите на обязательное. Так появится привычка. А когда она сформирована и у вас появились сбережения на вкладе, решаем: куда инвестировать и открывать ли брокерский счет.

- И стоит ли?

- Конечно, стоит. Есть понятие сложного процента: если в начале откладывать хотя бы тысячу рублей или десять тысяч рублей, то через несколько лет за счет начисления процентов скопится достаточно большая сумма. И когда человек будет совершать крупные покупки (например, квартиру - через пять или десять лет), эта сумма окажется очень кстати. Согласитесь, сложно в случае необходимости крупной покупки достать сразу нужную сумму денег, если не откладывать заранее.

- Одна из первых целей накопления – финансовая подушка безопасности. В чем ее лучше хранить?

- Нужно понимать срок накопления. Если это долгосрочная инвестиция – например, через 10 лет выходить на пенсию, – то планировать надо заранее. Я как молодой отец столкнулся с тем, что не копил, а сейчас ребенку нужно оплачивать обучение. Если бы делал это заранее, было бы гораздо проще.

Простое правило: соберите три корзины. Если срок короткий и нужны ликвидные средства – это депозит. Если период инвестирования от года до трех лет – можно присматриваться к покупке облигаций надежных российских компаний. Если 3 – 5 лет – подойдут акции. Для человека, который пока слабо разбирается в инвестициях, это будет хороший сбалансированный портфель. А чтобы не мучиться с выбором, можно купить ОПИФ на Финуслугах, инвестирующий сразу в несколько акций или облигаций.

- Есть так называемые народные облигации. Расскажите, чем они отличаются от обычных?

- Московская биржа создала маркетплейс «Финуслуги» для повышения доступности финансовых продуктов. Люди могут открывать вклады в разных банках, и мы часто даем одни из самых высоких ставок на рынке. Но между вкладчиками и инвесторами есть большая пропасть. Тогда мы запустили народные облигации, чтобы объяснить людям их свойства. Это не биржевой продукт. По свойствам начисления процентов он похож на накопительный счет: можно досрочно подать заявку на продажу облигации, но все равно получить доход за каждый день владения ими. Пример: купили облигации, продержали три месяца и при продаже забрали и свои деньги, и процент.

- То есть, это более гибкий инструмент, чем депозит, и более доступный, чем классические облигации?

- Да. На бирже любые инструменты волатильны, то есть могут расти и падать. Если человеку срочно понадобятся средства, а в этот момент акции или облигации упали, быстро забрать деньги без потерь не получится. В случае с народными облигациями все иначе – их номинал не изменится, цена зависит только от накопленного на момент продажи купонного дохода. При этом ставка по ним может быть чуть выше депозитной. Сейчас на «Финуслугах» доступны облигации с купонами, превышающие уровень ключевой ставки Банка России.

Это на процент-полтора выше, чем по вкладам. Но важная оговорка: доход по инвестициям облагается НДФЛ. Вы также должны учитывать риски и обращать внимание на рейтинг облигаций, где «ААА» – это маркер самых кредитоспособных компаний.

- Многих от биржи, ценных бумаг и инвестиций удерживает страх, что это страшно и сложно. Какие основные страхи и заблуждения вы выделяете у начинающих частных инвесторов?

- Часто люди считают, что открывать инвестиционные счета сложно. Но мы в России – в одной из самых цифровизированных стран в мире. У нас очень простой клиентский путь: открыть счет на бирже сейчас можно нажатием одной -двух кнопок в мобильном приложении брокера или банка. Чтобы сделать сбережения и инвестиции еще доступнее, мы запустили «Финуслуги» в Макс. Теперь наши клиенты могут управлять уже привычными им продуктами прямо в интерфейсе мессенджера.

Второй стереотип - боязнь заморозить деньги на несколько лет. Но если посмотреть статистику на Финуслугах, то многие вкладчики и так каждые три-шесть месяцев продлевают свои вклады. Деньги остаются лежать в банке, просто на новых условиях. По сути, если я каждый год так делаю, значит, я уже долгосрочный инвестор.

Еще один страх - потерять капитал. Но этот риск значительно снижается, если выбирать консервативные инструменты, к примеру, облигации компаний с высоким кредитным рейтингом.

Мне кажется, можно смело направлять на инвестиции 30 – 40% накоплений. Это залог успеха при долгосрочном формировании капитала. И еще один инструмент – это фонды денежного рынка. Суть их в том, что вы инвестируете свои средства и получаете проценты, соразмерные актуальной ключевой ставке Банка России. И каждый день – доход растет.

К примеру, на «Финуслугах» есть такой инструмент, называется «Финподушка». Она позволяет автоматически инвестировать средства в открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ), инвестирующий в фонды денежного рынка.

- Мы сейчас находимся в цикле снижения ключевой ставки. Центробанк это неоднократно подтверждал. И сейчас многие говорят о начавшемся перетоке вкладчиков из консервативных инструментов на рынок недвижимости и ценных бумаг. Видите ли вы такую тенденцию?

- Вкладчики ведут себя стабильно и все также предпочитают продлевать депозиты. Но есть и клиенты, которые переводят часть средств в ценные бумаги, в частности – в облигации или фонды в фонды денежного рынка. Думаю, что эти два инструмента уже устоялись, как следующий шаг после депозитов. Если регулятор продолжит снижать ключевую ставку, вероятно мы увидим и больше интереса к акциям, а чем больше людей покупают акции конкретной компании, тем выше их стоимость. При этом заработок на бирже складывается не только из роста котировок: есть крупные компании, которые стабильно платят хорошие дивиденды – и их инвесторы получают дополнительный доход.

- Хотел бы задать еще вопрос. Есть много блогеров, которые предлагают разные стратегии. Что можете сказать на их счет?

- Вспоминается одна пословица: на Деда Мороза надейся, а сам не плошай. Мое отношение такое: можно слушать базовые вещи – что такое инвестиции, как работает инструмент. Мы сейчас говорили о простых облигациях и акциях, но есть фьючерсы и другие сложные инструменты. И некоторые блогеры неплохо объясняют работу таких инструментов, что в целом повышает финансовую грамотность.

Но если вы хотите торговать ценными бумагами, прежде всего важно разбираться в рынке самому, а не слушать советы, или тем более, не перечислять свои деньги на чужие счета или в подозрительные активы. Вы должны знать состояние и перспективы компании, акции которой покупаете, вплоть до разбора ее финансовой отчетности.

Еще на Финуслугах есть авторские фонды, стратегия которых разрабатывается известными финансовыми экспертами. Мы специально предложили инструмент, который позволяет увидеть, какие активы они собирают в портфель. Поэтому если вы заинтересованы инвестировать в стратегию автора инвестканала, за которым следите, возможно у нас в линейке есть его фонд и вы можете купить паи. При этом такие фонды управляются лицензированной УК, которая отвечает за соблюдение всех требований законодательства.

- Если я хочу попробовать разобраться в финансовом рынке, это же совсем сложно.

- Специально для этого Московская биржа запустила бесплатного ИИ-советника FinGPT. Его можно спросить о любой компании, и наш искусственный интеллект соберет данные по финансовому рынку – новости, отчетность. Не важно, начинаете вы свой путь в инвестициях или уже знаете как работает рынок, он точно вам поможет, ускорив доступ к информации.

ПАО Московская Биржа является оператором финансовой платформы и оказывает услуги, связанные с обеспечением возможности заключения финансовых сделок с финансовыми организациями.

Представленная информация, не предназначена для принятия решений о покупке/продаже ценных бумаг, а также не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. При принятии инвестиционных решений ознакомьтесь с рисками, с которыми они связаны. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Доход по инвестиционным инструментам не застрахован.

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