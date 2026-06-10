Минэкономики, ЦСР и «Столото» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба ЦСР

На полях Международного туристического форума «Путешествуй!» было заключено трёхстороннее соглашение между Министерством экономического развития РФ, распространителем гослотерей «Столото» и Центром стратегических разработок (ЦСР). Документ направлен на продвижение гослотерей, чьи средства пойдут на поддержку Национального туристского маршрута «Золотое кольцо». Подписи поставили замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, замгендиректора S8 Capital (куда входит «Столото») Екатерина Тутон и гендиректор ЦСР Павел Смелов.

Напомним, согласно распоряжению Правительства от 27 апреля 2026 г. № 966-р, с 1 июля 2026 года оператором пяти тиражных и пяти моментальных лотерей становится ООО «Спортлото» (входит в периметр бренда «Столото»). Именно целевые отчисления от этих лотерей станут источником финансирования развития «Золотого кольца».

«Современные государственные лотереи отражают наш культурный код, ключевые традиционные ценности россиян. Туристическая лотерея в поддержку Национального маршрута „Золотое кольцо“ станет еще одним примером эффективного применения лотерейных механизмов для поддержки социальных проектов и инфраструктуры», - подчеркнула Екатерина Тутон.

Фото: пресс-служба ЦСР

Для координации работы на маршруте уже несколько лет действует проектный офис при ЦСР.

«Подписание соглашения о сотрудничестве между Минэкономразвития РФ, ЦСР и „Столото“ заложит основу для конструктивного взаимодействия, - говорит Павел Смелов. - Главный результат, который хочется получить, — это не просто празднование юбилея, а растущий туристический поток наших граждан и иностранцев в регионах проекта».

Предметом документа стало партнёрство для подготовки к предъюбилейному и юбилейному циклу мероприятий. В 2027 году легендарное «Золотое кольцо» России отметит 60 лет. Сейчас в маршрут входят города пяти областей и Москва. Только за прошлый год эти регионы посетили 24 миллиона туристов — это 27% от всех внутренних турпоездок по стране. К круглой дате маршрут расширят ещё на 49 населённых пунктов, в том числе впервые включат территории Нижегородской и Тверской областей.