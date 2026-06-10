Иностранных бойцов СВО больше не депортируют: принят важный для участников боевых действий и России закон

Теперь бойцы из других республик, участвующие в СВО, не могут быть депортированы на родину. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Люди без Родины

Весна 2023 года, я в только что освобожденном Соледаре, спускаюсь в шахту под названием «Соляная симфония». Мой проводник, боец «музыкантов» с позывным «Урус» - это означает «русский». Он наполовину казах, но идентифицировал себя, как русского человека, человека русской культуры и языка. Бывший шахтер, он и зачищал эту шахту, как специалист, человек знакомый с подземной жизнью. 325 метров вниз и вверх по ржавым вертикальным трапам и несколько часов под землей. У меня было время поговорить с «Урусом», единственное, он попросил его не снимать даже в балаклаве:

- По голосу узнают. У меня друг, из моего ШО (штурмовой отряд – прим.авт.) после взятия Попасной, полетел в Алма-Ату на похороны матери, арестовали прямо на паспортном контроле. Ему 12 лет ломится.

Именно в эту минуту, я постиг весь ужас положения этих людей. Они в самые трудные дни пришли России на помощь и готовы были отдать за нее жизнь и пролить свою кровь. А домой вернуться не могут. Люди без Родины, «отрезанные ломти». Они не заслужили такого!

«Урус» рассказал мне, что у него скоро заканчивается контракт и он собирается получить гражданство России. Нашел себе невесту в Луганске. Пойдет работать на шахту, «а там посмотрим».

Я строго-настрого предупредил тогда «Уруса», чтобы он не затягивал с процедурой получения гражданства, обязательно нанял юриста для консультаций и вообще, вел себя, как на минном поле под Соледаром. Россия достаточно строга к мигрантам-одиночкам, без диаспор и не делает никакой разницы между соискателями гражданства. А сейчас, в последние годы, строга ко всем мигрантам, без исключений. Системе без разницы, кто ты. Герой с медалью «За Отвагу» (как у моего собеседника) или уличный баклан с сотней штрафов. Только депортированный баклан продолжит заниматься чем-то асоциальным на свободе у себя на Родине, а ветеран СВО поедет в «родную» тюрьму по статье «о наемничестве» или «участии в вооруженных конфликтах на территории других государств». От 5 до 15 лет «отвешивают» таким ветеранам в бывших советских республиках. Почему? Неведомо. В голове не укладывается. Но теперь ситуация изменилась, хотя бы с нашего конца.

Многие бойцы из соседних республик шли на фронт по велению сердца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Иммунитет и свобода

Как и ожидалось, никаких отдельных, специальных законов, защищающих иностранцев-ветеранов СВО, принято не было. Были приняты серьезнейшие поправки к имеющимся: «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

К первому закону была принята вот такая поправка, буквально ломающая руки бюрократам:

«Разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу или патент не могут быть аннулированы, а в их выдаче не может быть отказано иностранному гражданину, который проходит (проходил) военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях и принимал участие в боевых действиях».

Отдельная поправка коснулась семей бойцов и ветеранов:

«Аналогичные гарантии (в части выдачи и сохранения ВНЖ) распространяются на супругов, детей и родителей таких военнослужащих».

Еще переделке подверглась статья 3.10 Административного Кодекса. Поправка дала бойцам и ветеранам главное - иммунитет от выдворения из России:

«Административное выдворение за пределы Российской Федерации не может применяться к иностранным гражданам и лицам без гражданства, заключившим контракт о прохождении военной службы... на период проведения специальной военной операции».

Также в отношении бойцов теперь запрещено аннулировать разрешения на временное проживание (РВП), виды на жительство (ВНЖ) и патенты на работу.

Семьям бойцов, не имеющих российского гражданства, будут оказывать помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обратная сила

Помню, как еще в школе, на уроках Обществоведения я усвоил важную юридическую норму: «закон обратной силы не имеет». Но сегодня в законодательстве появились исключения, если вы ветеран или боец СВО:

«Ранее вынесенные решения об административном выдворении, депортации, нежелательности пребывания или о сокращении срока временного пребывания в отношении лиц, принимавших участие в СВО в составе ВС РФ с 24 февраля 2022 года, признаются утратившими силу и не подлежат исполнению со дня вступления в силу настоящего Федерального закона».

Вопросы с подвохом: Кому вообще хватало совести депортировать ветеранов СВО? И сколько успели депортировать?

На последний вопрос ответ известен: много. Точное число неизвестно, так как в ответах на запросы, которые делали совестливые депутаты, писалось, что «Официальная статистика МВД и ФССП по выдворению иностранцев публикуется в общих цифрах, без выделения отдельной категории «участники СВО».

По мнению общественников и депутатов, таких случаев были сотни. Не удвилюсь, потому что до СВО, не комплексуя, депортировали множество ветеранов-ополченцев, сражавшихся на Донбассе в 14-15 годах.

Каждого такого ветерана спасали буквально в «ручном режиме», через общественную огласку. Были и депутаты Госдумы, которые охотно подключались к таким инициативам и разбирали публично каждый пресеченный случай депортации. Прегрешения депортируемых повергали в ужас, буквально – «просрочил РВП», это само распространенное. Или «просрочил подачу документов».

Пытались задавать вопросы чиновничеству в погонах, в том числе и через депутатские запросы – «Зачем вы ЭТО делаете?». Они в ответ мычали: «А мы чо? Все же по Закону!».

Теперь «по Закону» будет совсем по-другому. Россия многое приобретет - людей, для которых гражданство РФ не просто доступ к другому уровню жизни и социалке, а нечто сакральное, бесценное. Заслуженная награда за храбрость и мужество. Эти люди - наше новое золото.

КСТАТИ

В поправках к Законам появились и важные исключения.

Миграционный иммунитет не будет действовать в четырех случаях. Если иностранец или лицо без гражданства, участник СВО:

1. Выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ.

2. Финансирует или планирует террористические акты.

3. Предоставил поддельные документы при оформлении статуса.

4. Имеет непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления (не связанные с выполнением задач СВО).