Александр Чайко стал главнокомандующим ВКС РФ Фото: wikimedia.org.

КТО ТАКОЙ АЛЕКСАНДР ЧАЙКО

Он родился в 1971 году в Московской области в семье военного. После окончания школы пошел по стопам отца-офицера. У него внушительная профессиональная подготовка - сразу четыре военных диплома - об окончании Суворовского училища, Высшего общевойскового командного училища и двух академий – Общевойсковой и Генерального штаба.

Начинал Александр Чайко с лейтенантской должности командира разведвзвода. И дослужился до генерал-полковника командующего войсками Восточного военного округа и замначальника Генштаба.

Чайко командовал и нашей группировкой в Сирии. В 2015 году он был направлен в республику в должности начальника штаба российской группировки войск - отвечал за создание инфраструктуры на базах, взаимодействие с сирийцами и участвовал в разработке планов боев. В декабре 2016 года стал генерал-лейтенантом.

С 2019 по 2021 год Чайко уже возглавил российскую группировку войск. В общей сложности он трижды возвращался в Сирию в командных должностях (последний раз в ноябре 2024 года).

Именно за службу в Сирии Александр Чайко был удостоен высшего звания в стране - Героя России.

В феврале 2022 года именно Чайко был командующим группировкой «Восток», действующей в зоне спецоперации.

То есть это тот самый случай, когда можно без всякой натяжки говорить, что это не паркетный, а настоящий боевой генерал, знающий запах пороха.

За отличную организацию боевых действий и мужество на поле боя ему было присвоено звание Героя России.

У генерала есть сын, который тоже стал военным.

Александр Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который командовал ВКС всего 2 года (с 2023-го). Армейская молва гласит, что у руководства Минобороны «были вопросы» к Афзалову по части противоздушной обороны в ходе СВО, хотя он и был выходцем из этого рода войск. Собственно, одна из главных задач для Чайко, и, пожалуй, самая сложная - надежно прикрыть Россию и ее войска от массированных атак вражеских дронов. Ведь есть еще прорехи, которые позволяют противнику проникать в нашу стратегическую глубину вплоть до Урала. Эта проблема решается, но пока не такими темпами, как хотелось бы.

Давно знающие Чайко офицеры говорят, что он умеет «жестко наводить порядок». Но, пожалуй, самая главная и самая сложная его задача сегодня - надежно прикрыть Россию и ее войска от массированных атак вражеских дронов.

НАГРАДЫ АЛЕКСАНДРА ЧАЙКО

Кроме звезды Героя России, присвоенной в 2020 году закрытым указом «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания», генерал-полковник Чайко также награжден орденами Суворова, «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За военные заслуги».

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