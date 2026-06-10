Геннадий Зюганов: Американцы с помощью Пашиняна хотят подпалить Кавказ

Никол Пашинян объявил о победе своей партии еще до полного подсчета голосов Фото: REUTERS.

10 июня вечером, в программе «Партийная среда» (она, кстати, почти «пятилетку» выходит на Радио «Комсомольская правда») участвовал председатель ЦК КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов. Легендарный политик по моей просьбе прокомментировал и последние события в Армении…

Kидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Корр.:

…- Геннадий Андреевич, что случилось с Арменией? И как дальше нам выстраивать отношения с армянским народом, с армянским государством, с армянскими политиками?

- Александр, главный приоритет у любой российской власти должен быть такой – восстановление геополитической безопасности нашей державы.

Мы за это сражались 700 с лишним лет.

Если посмотреть, из тысячелетней истории 700 лет мы вынуждены были провести с оружием в руках… Защищая свое право жить на этих просторах, говорить на родном языке и дружить, с кем считаем нужным.

Русские совершили великий подвиг – собрали 190 народов и народностей, не порушили ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры.

Сегодня объявлена война русскому миру. И началась она с нацистов на Украине, с прибалтийских бандитов, с попытки захапать Молдавию.

И сейчас пытаются произвести взрыв на Кавказе, создав этот анклав в Армении.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Что же делать?

- По размеру американское посольство в Ереване уступает только тому, которое построили в Иране. Они туда нагнали почти 2 тысячи человек, они мозги там компостируют.

Пашинян – воспитанник Сороса*. И то, что он делает сегодня, это, на мой взгляд, не просто преступление против армянского народа, он организует там гражданскую войну.

И мы не должны заигрывать с этой публикой. Мы не имеем права этого делать.

Мэра Гюмри захватили – сидят, молчат. Захватили там руководителей – молчат.

Я посмотрел, Пашинян и одного посадил… И - «Второго посажу, и третьего посажу!»/ Один – герой, второй – чемпион страны. Так не ведут себя. Он ведет себя не как политик.

Что касается выборов, то никаких выборов не было. Пересажали, 600 человек арестовали. Но вы тогда скажите объективно.

У нас Казбек Тайсаев (депутат Госдумы. - А.Г.) ездил, он сильный, умный человек, он знает обстановку. И мы обращались…

Нам надо проявлять волю и характер. Потому что то, как ведет себя этот деятель в Армении… Эта власть незаконна, она по отношению к армянскому народу преступна, она поджигает там гражданскую войну.

Но американцы их холили, обнимали. Что такое - прилетел Зеленский и накануне Дня Победы оттуда угрожает, что он будет обстреливать Красную площадь, на которой наши отцы и деды-победители бросили 200 гитлеровских штандартов к Мавзолею Ленина… Доказав, что это - самая сильная, умная, храбрая армия в мире, и мы освободили этот мириот коричневой чумы.

И там сидят «пашинята», которые ни одного слова не сказали против этого.

А ведь армяне дали 60 Героев Советского Союза, 60 генералов и командующих и так далее… Армянин Баграмян Иван Христофорович, маршал Советского Союза, я с ним вместе зажигал Вечный огонь в честь героев-танкистов, которые освободили мой родной Орел. Это талантливейший полководец. Баграмян командовал операцией по освобождению Кенигсберга. Младший брат моего отца там сражался, два тяжелых ранения получил.

Я спросил: «Дмитрий Михайлович, как?» Он говорит: «Нас тренировали 3 месяца. Я с закрытыми глазами знал свой маневр».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Воины Баграмяна брали самые сложные позиции…

- Да! А теперь мы слышим из Еревана, из братской республики, которой мы всегда руку помощи протягивали и которую спасали, всякие глупости и прочее.

Я обращаюсь к армянскому народу. Это недоразумение, что там творит американщина и Пашиняны. Мы не можем согласиться с этим категорически, потому что он поджигает Закавказье. А им мало Украины, мало Прибалтики, им надо еще Кавказ подпалить.

Они это умеют делать. Увы..

А нам надо быть начеку.

* - Фонд Сороса внесен в реестр нежелательных организаций на территории Российской Федерации

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