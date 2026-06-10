Как муж Пугачевой пытается спасти замок в Грязи: Придумал схему, чтобы не отобрали дом с антиквариатом

Муж Аллы Пугачевой иноагент Максим Галкин* переписал часть замка на детей, он боится за дом в Грязи Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Один из самых печально известных звездных домов в Подмосковье - замок в деревне Грязь, где жила Алла Пугачева с мужем и детьми до начала кочевой жизни по заграницам. Этот дом построил иноагент, артист разговорного жанра, в прошлом телеведущий Максим Галкин*. Сегодня в Сети обсуждают - может ли лишиться этого имущества Галкин*? Ведь подписан и с 1 сентября 2026 года начнет действовать закон об аресте денежных счетов, имущества граждан, которые совершили правонарушения против интересов России за рубежом. Речь в том числе и о релокантах, и об иноагентах. Если они совершат административное правонарушение и своевременно не выплатят штраф, тогда будет применяться арест счетов или имущества. Учитывая, что Максим Галкин* мотается по малым залам зарубежья, где пытается рассмешить русскоговорящую публику, в том числе и клеветой в адрес Родины (не случайно охрана следит, чтобы публика не снимала это действо на телефон), то потенциал получить штраф у него есть. В то же время, иноагент стал осторожнее - интервью не дает, просит не снимать на видео его конферанс даже на частных мероприятиях. Максимально осторожный Галкин* позаботился и о замке заранее.

Дом в подмосковной деревне Грязь выставили на «закрытую» продажу осенью 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЗАМОК В ДЕРЕВНЕ ГРЯЗЬ

В конце февраля 2022 года Пугачева с мужем и детьми уехали из России в Израиль, а сейчас они живут на Кипре. Дом в подмосковной деревне Грязь выставили на «закрытую» продажу осенью 2022 года. Якобы его предлагали купить вип-клиентам элитных агентств недвижимости. Попытки возобновлялись в 2023 и 2024 году. Безрезультатно. При этом сам собственник-иноагент опровергал - мол, даже не собирался. Что говорят в светской тусовке о замке в Грязи? Что уже с 2025 года замок даже не пытались продавать. Причин может быть несколько. Был принят закон, который ограничил иноагентам возможность распоряжаться доходами от продажи недвижимости и других видов имущества. То есть продать можно, а деньги вывести нет: они должны быть зачислены на спецсчет. Выяснилось также, что с документами на эту недвижимость не все в порядке - что-то не правильно оформляли, а что-то до сих пор не оформили как положено, поэтому продать просто не получится, надо приводить все в соответствие с нормами закона. Плюс риэлторы объяснили: маловероятно, что кто-то рискнет купить дом с репутацией «экс-собственность иноагента», даже если он его перепишет на родственника. А потом случился еще один форс-мажор. Максим Галкин* более 10 лет собирал антиквариат - скупал сам, дарили на важные даты. Собрал большую коллекцию - картин, книг, мебели и прочего антиквариата: оценено более чем в 2 млрд руб. Эти вещи он пытался вывезти за рубеж: все было упаковано и хранилось на складах под охраной. Но возникли проблемы с оформлением документов на часть экспонатов, поэтому вывезти коллекцию не удалось. Часть антиквариата в конце 2024 года «прописалась» в замке в деревне Грязь. В доме живут несколько работников - охраняют, следят за территорией. Кроме того, сплетничают, что собственник Галкин* переоформил часть имущества в Грязи в 2026 году на своих несовершеннолетних детей Гарри и Елизавету Галкиных. Говорят, что сын и дочь Пугачевой и Галкина* стали собственниками 1/6 доли недвижимости в деревне Грязь. Можно предположить, что сделку дарения оформили юристы или иные доверенные лица семьи по доверенности от собственника. Возможно, что так иноагент пытается оградить имущество от потенциальных проблем, которые возникнут если он нарушит новый закон.

В этот замок в Грязи Пугачева с мужем заселились в 2011 году. Галкин* строил его более пяти лет, скупил 16 участков земли. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В этот замок в Грязи Пугачева с мужем заселились в 2011 году. Галкин* строил его более пяти лет, скупил 16 участков земли - специалисты обустроили и построили все по вкусу артиста, и найти такого же любителя интерпретации французской готики проблематично. Общая площадь строений 2467 кв. м, территория площадью 2 га. На самом деле именно эта локация не особо привлекательна для богатых людей: Грязь обычная, а не элитная деревня в 32 км от МКАД, никакой виповской инфраструктуры, рядом дома обычных людей.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.

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