Герой спецоперации «Z» Алексей Емельянов уничтожил склад FPV-дронов

Младший лейтенант Алексей Емельянов и рядовой Инсур Бикамов Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

ПРЕДОТВРАТИЛ АТАКУ ДРОНА

Рядовой Инсур БИКАМОВ

«Стрелок-зенитчик рядовой Инсур Бикамов выполнял боевую задачу по прикрытию мест расположения своего подразделения от ударов средств воздушного нападения противника.

Находясь на наблюдательном посту при ведении визуального наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, Бикамов обнаружил в небе над российскими позициями вражеский беспилотный летательный аппарат.

Мгновенно сориентировавшись в обстановке, не смотря на угрозу артиллерийского обстрела, Инсур огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле.

Грамотные и своевременные действия рядового Инсура Бикамова позволили предотвратить атаку украинских боевиков на позиции российских военнослужащих, а также уничтожить вражеский БПЛА».

УНИЧТОЖИЛ СКЛАД FPV-ДРОНОВ

Младший лейтенант Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ

«Младший лейтенант Алексей Емельянов, командир взвода беспилотных систем, выполнял боевую задачу по выявлению и уничтожению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе ведения поиска в заданном квадрате, Емельянов в условиях интенсивного артиллерийского огня и применения средств РЭБ противником, обнаружил позицию запуска ударных БПЛА и укрытие военнослужащих ВСУ.

Оперативно оценив обстановку, Алексей дал команду подчиненным на применение по выявленным целям ударных дронов. В результате нанесения огневого поражения, российскими военнослужащими были уничтожены антенное оборудование, склад FPV-дронов и вражеский расчет ударных БПЛА.

Благодаря грамотным и своевременным действиям младшего лейтенанта Алексея Емельянова, боевики ВСУ лишились запаса FPV-дронов, что существенно снизило их боеготовность на данном направлении.

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