Паулина Андреева рассказала о новой жизни после развода с Бондарчуком

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Паулина Андреева и Федор Бондарчук в мае окончательно оформили развод. Его инициатором стала актриса: в конце апреля она подала иск в суд, а после майских праздников супругов развели.

После расставания с Бондарчуком 37-летняя звезда сериала «Метод» не афишировала свою личную жизнь. Но, официально став свободной женщиной, решила рассказать о том, чем она занимается сейчас. Оказалось, артистка решила круто изменить свою судьбу: она получает второе высшее образование.

В соцсетях Андреева сообщила, что стала студенткой философского факультета МГУ и в мае защитила курсовую работу.

«В середине мая у меня была защита курсовой на философском факультете МГУ. Тема: "Скука как аффективное состояние в кино". В связи с этим я изучала скуку с разных философских сторон», - рассказала Паулина.

Актриса пришла к выводу, что в современном обществе люди лишают себя права на свободное непродуктивное время из-за возросшей когнитивной нагрузки и «рилс-культуры». Просто сесть и посмотреть фильм Тарковского для человека теперь – своего рода духовная практика, на которую нужно осмелиться.

По словам Паулины, она сейчас тоже возвращает себе «право на безделье».

«Я возвращаю себе свою скуку, а за ней идут ко мне состояния мечтательности, созерцания, грёзы - как в детстве. И это всё на фоне того мира, который мы наблюдаем вокруг. И это возможно», - отметила актриса.

После расставания с Федором мама его 4-летнего сына Ивана много путешествует. В этом году Андреева уже побывала в Непале и Тайланде, а затем отдохнула в Лондоне в компании музыканта Игоря Вдовина. Подав иск в суд на развод, Паулина в начале мая отправилась в Париж.

У актрисы уже есть высшее образование – она закончила Школу-студию МХАТ. Андреева не только играет в фильмах и сериалах, но и пишет сценарии (она была автором сценария сериала «Псих» Федора Бондарчука и участвовала в создании сериала «Актрисы»).

После развода Паулина и Федор сохранили дружеские отношения. Сейчас бывшие супруги приступили к совместным съемкам сериала «Палево». Паулина сыграет в нем главную роль.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину