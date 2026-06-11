Эксперты Билайна начали принимать защиту выпускных работ в российском вузе

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11 июня эксперты Билайна примут участие в работе государственной экзаменационной комиссии, которую собирает факультета Экотехнологий Университета ИТМО. Комиссия принимает защиту выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов. Представители компании заявили, что защита станет важным этапом в развитии долгосрочного партнерства, направленного на подготовку кадров нового поколения.

Системное сотрудничество компании и факультета Экотехнологий (Гринтех) ИТМО стартовало три года назад. На факультете появился образовательный модуль «Устойчивое развитие в ИТ и телеком-отраслях». Курс призван дать будущим специалистам не только фундаментальные знания в области управления повесткой устойчивого развития в организациях, но и непосредственный практический опыт от ведущих экспертов рынка.

— Сотрудничество с ИТМО — важная инвестиция в будущее отрасли. Вместе мы готовим специалистов, которые с первого дня карьеры будут проектировать технологии с учетом оценки их потенциального экологического воздействия, — отметила руководитель по устойчивому развитию компании Евгения Чистова.

В обучение входят занятия по теории, семинары, производственная практика и стажировки. Студенты пробуют себя в блоке по коммуникациям и устойчивому развитию компании, знакомятся с ее технологиями и решениями, ведут работу над реальными рабочими кейсами.

Привлечение экспертов компании к защите ВКР называют еще одним шагом в укреплении связи между академическим образованием и реальными задачами бизнеса.

— Инженерия сегодня невозможна без учета экологического контекста. Партнерство дает нашим студентам уникальный доступ к реальным бизнес-процессам и запросам, превращая учебную программу в лабораторию для создания будущего на стыке технологий и устойчивого развития, — подчеркнула декан факультета Экотехнологий ИТМО Екатерина Тамбулатова.