Боевая работа ЗРПК "Панцирь-С" Фото: скриншот видео.

На брифинге, проведенном официальным представителем Минобороны РФ, генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, были озвучены сведения о существенных достижениях российских вооруженных сил. Зафиксировано значительное продвижение российских войск в Харьковской области, где группировка «Север» выбила украинских боевиков из села Охримовка. Параллельно, штурмовые подразделения группировки «Южная» овладели поселком Роскошное, расположенным в ДНР.

Согласно предоставленным данным, киевский режим за прошедшие 24 часа понес значительные потери в живой силе и технике.

ЗРПК «Панцирь-С» контролирует небо над важными объектами круглосуточно

В результате действий группировки «Север» было нейтрализовано 205 украинских солдат, группировка «Запад» уничтожила — 220, «Южная» — 120, «Центр» — 310, «Восток» — 315, и «Днепр» — 50 военнослужащих ВСУ.

Общее число выведенных из строя украинских бойцов и иностранных добровольцев составило 1220 человек за указанный период.

Кроме того, по сообщениям Министерства обороны, украинское военное командование утратило четыре танка, 22 единицы бронированной техники, в том числе американские М113, HMMWV и M-ATV, британский Spartan, французский VAB и канадский Senator. Впервые в список ежедневных потерь ВСУ угодили все основные виды бронемашин НАТО. Также сожжены 11 артиллерийских систем, 17 комплексов РЭБ и 79 транспортных средств ВСУ.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия успешно поразили ряд ключевых объектов Вооруженных сил Украины. Целями стали склады с боеприпасами и топливом, объекты инфраструктуры ВСУ, а также места подготовки и запуска БПЛА, с местами сосредоточения украинских сил в 142 районах.

Российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS, три ракеты «Нептун» и 798 украинских беспилотников самолетного типа. В акватории Черного моря силами Черноморского флота был уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины в юго-западной части моря.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 11 июня 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолет.

160 562 - дронов.

661 - ЗРК.

29 718 - танков и бронемашин.

1 733 - РСЗО.

35 306 - орудий.

63 832 - единиц спецтехники.