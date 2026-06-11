Стартовал Международный форум «Путешествуй!»: 5 тысяч участников из всех регионов России и более 50 стран

Оно было посвящено теме «Время путешествовать: многообразие впечатлений доступно каждому». VI Международный туристический форум «Путешествуй!» проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Организатор – Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития при поддержке Правительства России и Комитета по туризму города Москвы.

Открыло пленарное заседание видеообращение Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина к участникам и гостям Форума. «Важно продолжать повышать качество услуг и сервисов. И здесь именно от вас – тех, кто трудится в этом секторе, зависит, насколько интересно и комфортно люди смогут путешествовать. Уверен, что регионы продемонстрируют все многообразие нашей уникальной страны, что будут рассмотрены лучшие практики и предложения для развития отрасли, чтобы еще больше туристов смогли ознакомиться с многовековой историей, самобытной культурой и традициями разных народов России», – подчеркнул Михаил Мишустин.

«В деловой программе VI Международного туристического форума «Путешествуй!» заявлено более 2,5 тысяч участников из всех регионов России, а всего в событии их участвует 5 тысяч. К нам также приехали гости из более 50 зарубежных стран. Впервые в Форуме принимает участие Китай, несмотря на все трудности, рады вновь приветствовать представителей Кубы. Туризм стирает границы, ломает стереотипы, дает новые впечатления и эмоции, способствует расширению кругозора и саморазвитию. Уверен, на ВДНХ с 10 по 14 июня будет царить атмосфера позитива, радушия и российского гостеприимства. И, конечно, важно, что будут предложены туры по привлекательным ценам, а также сотни идей для путешествий, которые можно осуществить в этом году», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Максим Решетников подчеркнул, что сегодня российский туризм стал по-настоящему разнообразным: это и поездки выходного дня в соседние города, и туристические поезда, когда транспорт становится частью путешествия, и даже короткие программы «перезагрузки» в своём же городе, когда люди просто заселяются в отель, чтобы сменить обстановку.

«За пять лет реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» мы добились серьёзных результатов. Введено более 9 тысяч номеров в гостиницах и отелях, свыше 10 тысяч номеров в глэмпингах, а до конца года появится ещё порядка 6 тысяч. Но главное не цифры, а миллионы туристических поездок, новых рабочих мест и, что важнее всего, – миллионы ярких впечатлений, улыбок и эмоций. За каждым таким результатом стоит огромная работа регионов, бизнеса и федеральных команд. Спасибо каждому, кто делает российский туризм доступным, ярким и разнообразным. Впереди ещё больше задач: эффективнее использовать инфраструктуру, улучшать доступность локаций, выстраивать комплексные продукты – от горнолыжного курорта до гостевого дома, от федерального перевозчика до таксиста. Это зависит от каждого из нас», – заявил Министр.

В ходе пленарного заседания с докладами выступили представители регионов, эксперты туристической отрасли. Дмитрий Чернышенко и Максим Решетников вручили нагрудные знаки Министерства экономического развития «За вклад в развитие туризма» представителям отрасли из разных регионов страны.

Также Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм».

«Ключевая тема заседания – въездной туризм. Это не только важная экономическая задача, но и инструмент «мягкой силы», способ формирования объективного образа России в мире. Мы видим устойчивый интерес к российским направлениям, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. За последние 2 года в 1,5 раза увеличился въездной турпоток. Мы переориентировались на новые рынки Ближнего Востока и Азии. За январь-апрель этого года Россию посетили 1,6 млн иностранных туристов, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – подчеркнул вице-премьер.

В ходе заседания обсуждались 3 стратегических блока вопросов: транспортная связность и логистика, цифровизация и визовые упрощения, создание «упакованного» туристического продукта. На внутренних направлениях Дмитрий Чернышенко призвал уделить особое внимание регионам Дальнего Востока, Сибири и традиционным центрам притяжения страны.

Он также сообщил, что запуск электронной визы стал важным шагом, который оценили многие страны. Продолжается расширение безвизового режима с ключевыми партнерами. За прошедший год – Китай, Оман, Саудовская Аравия. На очереди – Индонезия, Малайзия, Кувейт. Вице-премьер отметил стремление помочь бизнесу реализовать понятные, качественные программы, которые будут знакомить гостей с уникальной природой, культурой и историческим наследием России. При этом Правительство Российской Федерации готово оказывать необходимую поддержку иностранным предпринимателям, которые инвестируют в создание качественной инфраструктуры въездного туризма.