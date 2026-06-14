Вкусный чек-лист для сердца: что съесть, чтобы добрать пользу для здоровья из ягод

Международная команда ученых узнала, какие фрукты и ягоды оказались самыми полезными для здоровья сердца. Для этого посмотрели на питание более 30 000 человек. И если раньше изучали дневники питания (в которых граждане традиционно привирают, что вполне объяснимо), то в этот раз использовали более объективные показатели – биомаркеры крови и мочи. Выяснилось, что менее 20% участников исследований получают достаточное количество флаванолов – полезных для сердца и сосудов веществ, - даже несмотря на то, что едят положенные пять порций овощей и фруктов в день.
Чем нам полезны флаванолы? Это природные вещества - антиоксиданты, которые снимают воспаление и помогают лучше работать сосудам и системе кровообращения, делают сосуды более эластичными. Ранее уже вычислили, что 500 мг флаванолов каждый день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%.
Проблема в том, что многие популярные продукты не очень-то богаты флаванолами. Так в бананах, моркови или картофеле, например, их практически нет.
Так где же нам взять эти полезные для сердца вещества?
Ученые подошли к делу с практической стороны и предложили целый рейтинг самых богатых на пользу для сосудов и сердца продуктов.
- Сливы (500 г) - 450 мг
- Клюква (250 г) - 300 мг
- Ежевика (200 г) - 250 мг
- Зеленый чай (1 чашка 250 мл) - 200 мг
- Бобовые (80 г) - 140 мг
- Вишня / Черешня (400 г) - 130 мг
- Яблоки с кожурой (1 среднее, 200 г) - 110 мг
- Клубника (200 г) - 90 мг
- Черника (150 г) - 80 мг
КОНКРЕТНО
Например, соединить всего три элемента в течение дня:
1. Одна чашечка зеленого чая - это 200 мг флаванолов.
2. Одно яблоко с кожурой – плюс еще 110 мг.
3. Добавляем утром в кашу или творог немного клубники или ежевики – вот еще 250 - 300 мг флаванолов в плюсе.
Иногда достаточно добавить горсть ягод или зеленый чай к обычному приему пищи, чтобы кардинально повлиять на количество флаванолов, которое усваивается организмом, отмечают авторы статьи.
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