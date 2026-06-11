Отдых на черноморском побережье в мае подорожал на 40%: Почему же отели массово балуют скидками

Отдых на черноморском побережье в мае подорожал на 40% Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен за май. И как из них следует, самой вздорожавшей в мае услугой оказалась поездка на отдых на наше родное Черноморское побережье Кавказа — аж плюс 40% к апрелю.

В мае у нас, конечно, праздники, и многие берут в дополнение к ним отпуска. Но поездка на отдых в Турцию, по тем же данным Росстата, в мае к апрелю подорожала на 6,4%. Переживаем бум внутреннего туризма? И даже страшно спрашивать у экспертов, к каким ценам на родные моря готовиться в разгар лета.

- Мы не фиксируем какого-то резкого роста спроса на внутренний туризм в этом сезоне. Пока речь идет в среднем по всем российским направлениям примерно о 4%. Для сравнения — в 2024 году рост был на 27%. Соответственно, из-за некоторого охлаждения спроса мы и не ждем резкого роста цен, - рассказал «КП» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. - Зафиксированный Росстатом рост стоимости отдыха на Черноморском побережье можно объяснить тем, что конкретно для наших черноморских курортов апрель — это еще низкий сезон, а май — уже начало высокого сезона, и там майские праздники. Разница в ценах между несезоном и сезоном на этом направлении обычно составляет порядка 30%. И в этом году весна на нашем Черноморском побережье была холодной, что дополнительно снизило на него спрос в апреле (и частично сдвинуло на май).

Сочи фиксируют падение спроса. Одна из причин — периодическое закрытие аэропортов и в целом усложнившаяся логистика. Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но на июнь туроператоры, по словам Горина, даже по всегда популярному Сочи фиксируют падение спроса. Одна из причин — периодическое закрытие аэропортов и в целом усложнившаяся логистика (майские праздники подтвердили, что на 3-4 дня в том же Сочи лучше ничего не бронировать, иначе большую часть этого времени можно провести в ожидании вылета). Рост показала в основном Анапа — но это на фоне провала из-за разлива мазута и закрытых пляжей в прошлом сезоне.

- На этом фоне взлета цен мы не фиксируем. Отели наоборот дают скидки. В Сочи в этом году - беспрецедентное количество скидок от отелей, на размещение в апартаментах, квартирах, гостевых домах, - утверждает Дмитрий Горин.

Средний же рост внутреннего туризма на предполагаемые 4%, как следует из слов эксперта, получается в основном за счет направлений, куда из крупнейших городов добраться несложно и это можно сделать без самолета. В частности, растет спрос на Карелию, Ленинградскую область и т. п.

Как и в прошлом году, остаются популярными речные круизы — этот вид транспорта сейчас выглядит одним из самых предсказуемых.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

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