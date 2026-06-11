Задержанной турецкой актрисе Берен Саат грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Photo Oz/Shutterstock/Fotodom

Известная турецкая актриса Берен Саат, звезда сериала «Великолепный век. Империя Кесем», и её супруг, поп-певец Кенан Догулу, задержаны в рамках масштабного расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков*. Новый этап полицейской операции под названием «Рассвет» прошел в Стамбуле.

Помимо звездной пары, местное Управление по борьбе с наркопреступностью выдало ордера и задержало в общей сложности более 20 представителей шоу-бизнеса. В список подозреваемых попали брат Кенана — музыкант Озан Догулу, актер и комик Энис Арыкан, победительница конкурса «Мисс Турция» Айше Хатун Онал, певец Бердан Мардини и блогер Керимджан Дурмаз.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ БЕРЕН СААТ

Расследование ведет Главная прокуратура Стамбула - по статьям о «хранении наркотических или стимулирующих веществ для личного использования»*, а также о «содействии употреблению наркотиков»*.

Всех задержанных ранним утром знаменитостей сразу же доставили на медицинское освидетельствование для сдачи образцов крови и волос на наркотесты. А затем перевезли в штаб-квартиру отдела по борьбе с наркотиками в районе Кючюкчекмедже для допроса.

Эта операция стала частью глобальных рейдов против турецкой светской тусовки. Ранее под аналогичные проверки и задержания уже попадали другие популярные актеры, включая Бурака Дениза и Ханде Эрчел.

Ханде Эрчел и Бурак Дениз. Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЧТО ГРОЗИТ ЗВЕЗДЕ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ВЕКА

Если медицинская экспертиза подтвердит наличие запрещенных веществ, а следствие докажет, что наркотики * приобретались исключительно для личного использования, то, согласно УК Турции фигурантам грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. Однако для впервые попавшихся по этой статье закон часто предусматривает отсрочку приговора.

Следствие проверяет, устраивали ли артисты закрытые вечеринки с запрещенными веществами - за содействие употреблению или предоставление мест для этого уже можно получить составит уже от 5 до 10 лет лишения свободы.

БИОГРАФИЯ БЕРЕН СААТ

Саат известна по главным ролям в культовых сериалах «Великолепный век. Империя Кесем» (Кесем-султан, одна из самых могущественных женщин в истории Османской империи, актриса сыграла её в зрелые годы) и «Запретная любовь» (героиня актрисы, Бихтер Йореоглу- Зиягиль - молодая женщина, которая выходит замуж за богатого вдовца, но влюбляется в его харизматичного племянника Бехлюля).

Другие звездные роли артистки - в сериалах «В чем вина Фатмагюль?» (в России шёл под названием «Без вины виноватая»), «Дар» и «Месть».

Берен Саат 42 года, 12 из них актриса замужем за Кенаном Догулу - он когда-то представлял Турцию на «Евровидении» и очень популярен в своей стране. Детей у пары нет.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет административную и уголовную ответственность.

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