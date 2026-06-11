Анатолий Цой прокомментировал слухи об участии в шоу «Холостяк»: «Мое сердце покорит умение готовить. Вкусно. Много»

Певец Анатолий Цой ответил на разговоры о его возможном участии в шоу «Холостяк». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях в сети появилась информация, что экс-участник популярной группы MBAND, певец TSOY (Анатолий Цой), станет новым участником телешоу «Холостяк». Якобы за его внимание будут бороться девушки в некогда популярном проекте, в котором ранее участвовали Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Тимати, Егор Крид и другие. Вот только артист расстроил девушек, которые надеялись, что у них появится шанс стать возлюбленной Анатолия. Об этом TSOY рассказал корреспонденту KP.RU.

Как оказалось, опубликованные ранее фото певца в черном костюме и с красной розой в руках — это лишь кадры с фотосессии для его нового альбома. Сам артист не понимает, почему кто-то вообще решил, что он новый «холостяк».

«Не могу точно сказать, с чем это связано, но, возможно, кто-то очень хотел бы меня видеть в этом шоу. Моя личная жизнь — лакомый кусочек для многих, но я не распространяюсь о ней, ведь на то она и «личная». Думаю, что фотосессия к новому альбому «Ты влюбляешься в него» оказалась тем самым ключевым фактором, который всколыхнул общественность. Получился и правда очень узнаваемый образ с красной розой, но, честно говоря, мы даже не думали об этом, когда собирали референсы», — заверил TSOY.

При этом артист не спешит участвовать в подобного рода проекте, так как не уверен, что сможет там найти ту самую. К тому же, кажется, он уже давно определился с параметрами, на которые обращает внимание во время поиска второй половинки.

Фото: Пресс-служба TSOY

«Я принимал участие в достаточном количестве проектов самого разного формата, поэтому тут меня сложно чем-то удивить по-настоящему. Нужно всегда помнить о том, что любой телепроект — это, прежде всего, шоу. И участники зачастую играют в нем определенные роли, не обладая такими качествами на самом деле. Построить любовь на проекте сложно, но, наверное, возможно, если оба честны перед друг другом и действительно хотят обрести отношения.

Самый частый вопрос, который мне задают в последнее время, — это то, что же мне нравится в девушке (смеется). Для меня важно, чтобы у девушки были свои интересы и стремления, также отмечу женственность и хозяйственность. Отдельно мое сердце покорит умение готовить. Вкусно. Много», — сказал певец сайту KP.RU.

TSOY добавил, что полагаться в поисках возлюбленной на астрологов или нейросети он не хочет, поскольку любовь всегда приходит спонтанно.