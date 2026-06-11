Для входа на часть концертов в России потребуется аккаунт в МАХ? Разбираемся на примере фестиваля молодежи в Красноярске

Несколько изданий, а затем и пабликов в соцсетях сообщили, что для попадания на концерт в Красноярском крае нужно получить билет, который можно оформить только через чат-бот в мессенджере «Макс» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае обсуждается организация фестиваля на День молодежи. Несколько изданий, а затем и пабликов в соцсетях сообщили, что для попадания на концерт нужно получить билет, который можно оформить только через чат-бот в мессенджере «Макс». Отмечается, что если человек не пользуется этим мессенджером, то он не сможет попасть на мероприятия, мол, таковы новые требования в рамках федеральных правил, которые распространяются и на другие регионы России. «Комсомольская правда» разбиралась, действительно ли появились такие ограничения.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Информация подавалась под видом того, что правила посещения массовых мероприятий в России радикально изменились: якобы теперь попасть на праздничный концерт можно исключительно при наличии электронного билета, оформленного через чат-бот в мессенджере «Макс». Авторы сообщений подчеркивают, что это «новое федеральное требование», которое сейчас реализуется в Красноярском крае, а потом распространится на все регионы страны, фактически принуждая жителей устанавливать конкретное приложение под угрозой лишения доступа к концертам.

27 июня в Красноярске действительно пройдет фестиваль «День молодежи — 2026». Информация о нем опубликована на сайте правительства региона.

- Для гостей выступит DJ Smash в Красноярске и группа Мохито в молодёжной столице региона – Лесосибирске. Чтобы принять участие в фестивале и побывать на концерте, нужно пройти регистрацию через чат-бот в Максе, - говорится в пресс-релизе, а дальше даны ссылки на более подробную информацию о том, как попасть на концерт.

Одно из СМИ интерпретировало условия регистрация как новые федеральные правила, задача которых увеличить аудиторию пользователей конкретного мессенджера. При этом не были указаны ФИО и должность источника информации. Это сообщение, вырванное из контекста, потом растиражировалось в соцсетях.

Как попасть на фестиваль День молодежи в Красноярске 27 июня 2026 года: условия регистрации

В Агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края в ответе на запрос «Комсомольской правды» опровергли сообщения о новых федеральных требованиях, обязывающих проводить регистрацию на массовые мероприятия через мессенджер «Макс».

- Подобные правила в стране не вводились. Подразумевается, что система регистрации на День молодёжи, предложенная Федеральным агентством по делам молодёжи как главным организатором фестиваля, одинакова по всей стране (можно ознакомиться на сайте деньмолодёжи.рф). Механизм регистрации не взаимосвязан с другими аналогичными мероприятиями и не ограничивает возможности их посещения.

Как оказалось, попасть на День молодежи можно зарегистрировавшись в чат-боте в мессенджере «Макс» или в системе «Молодежь России».

- Чат-бот можно использовать для оперативного и удобного получения информации о программе, времени и месте расположения локаций фестиваля. Важно, что использование цифровых сервисов — это не ключевое условие визита. Желающие смогут прийти на праздник, так как фестиваль носит открытый характер и ориентирован на участие широкого круга молодых людей, - подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что празднование Дня молодежи – 2026 пройдет в единой теме «Мечта.Гордость.Единство» по всей стране. Фестиваль поддерживает концепцию Года единства народов России, каждая площадка будет отражать национальное и культурное единство страны через общие ценности, историю, успехи.