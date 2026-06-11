Последнее селфи перед смертью: в ЮАР пару ботаников запытали и скормили крокодилам

Супруги отправились на поиски редких семян гладиолусов в отдаленные районы ЮАР

Селфи, сделанное после съемок программы BBC «Мир садоводов», оказалось последним фото британских ботаников Рэйчел и Родни Сондерс. Супруги отправились на поиски редких семян гладиолусов в отдаленные районы ЮАР. И попали в лапы преступников, которые скормили ученых крокодилам.

Рэйчел было 63 года, ее мужу Родни – 74. Супруги читали лекции о флоре Южной Африки и управляли компанией, продававшей редкие семена по всему миру.

Преступление было совершено еще в 2018 году, но только сейчас закончился очень долгий судебный процесс над подозреваемыми. Они затягивали дело, как могли — например, отказывались участвовать в заседаниях, поскольку их «пугал вид охраны» или в лифте на пути в зал «было слишком душно», требовали отвода прокурора, судьи, оспаривали законность вскрытия переписок и так далее.

Перед трагедией Сондерсы приняли участие в съемках спецвыпуска «Мира садоводов» в Драконовых горах, а затем переместились в национальный парк Нгойе-Форест, чтобы продолжить поиски гладиолусов. Внезапно связь с ними оборвалась. Родные и коллеги обратились в полицию.

Как установило следствие, за парой наблюдал 44-летний Сайефундин Дель Веккьо, связанный с радикальными исламистами. Уроженец Италии сообщил своей жене Фатиме Патель и квартиранту Муссе Джексону, что нашел подходящих жертв. Ботаников похитили возле места стоянки, подвергли пыткам, чтобы получить доступ к банковским счетам (деньги собирались пустить на нужды ИГИЛ*, но потратили, в основном, на себя).

Тела завернули в спальные мешки и сбросили с моста в кишащую крокодилами реку Тугела. Неладное заметили местные рыбаки — часть останков вынесло на берег, а в пастях крокодилов еще долго видели части спальников, в которые были завернуты тела.

Следователи вышли на подозреваемых благодаря операциям по банковским картам погибших. За два дня после убийства преступники потратили аналог более 3,5 млн руб, покупали дорогие товары, биткоины и переводили деньги со счетов Сондерсов. Подозрительная активность привлекла внимание продавца одного из магазинов, после чего к делу подключилась полиция.

При обыске нашли телефоны погибших, их личные вещи, туристическое снаряжение и угнанный внедорожник со следами крови супругов, а также экстремистскую литературу. Примечательно, что убийцы стояли на особом учете в полиции как лица, связанные с ИГИЛ*. Однако обвинений в терроризме им не предъявили.

Судебный процесс длился 160 дней. Заслушали показания 60 свидетелей, изучили данные мобильных телефонов и результаты ДНК-экспертиз. Судья Эстер Стейн признала Дель Веккьо, Патель и Джексона виновными в двойном убийстве, похищении, грабеже и краже. Им грозит пожизненное заключение.

Для семьи Сондерсов это решение стало долгожданным шагом к справедливости. После гибели ботаников их друзья завершили книгу о гладиолусах, над которой супруги работали много лет, и опубликовали ее посмертно.

*Признано террористическим и запрещено в России.

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