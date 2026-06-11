«Я отпуск так не жду, как старт ЧМ»: Россияне рассказали, будут ли смотреть чемпионат мира по футболу

11 июня стартует Чемпионат мира по футболу. Фото: REUTERS.

11 июня стартует Чемпионат мира по футболу. Правда, Россия в этот раз не примет участие, однако на соревнованиях сразятся другие сильнейшие команды мира. Сами россияне признались, что даже без наших футболистов посмотреть на игру лучших спортсменов мира интересно, поэтому они планируют смотреть если не весь чемпионат, то хотя бы отдельные игры. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

27% респондентов заявили, что очень ждут начала ЧМ 2026 и обязательно будут смотреть. Некоторые признались, что просто получают удовольствие от красивой игры, другие отметили, что соревнования будут смотреть с детьми, ведь это повышает мотивацию заниматься спортом и стремиться к большим победам.

«Конечно, буду смотреть, как такое можно пропускать», - говорит участник опроса.

«Я отпуск так не жду, как жду старт Чемпионата мира», - усмехается другой.

«Конечно же, будем смотреть с сыном. Это прекрасно, увидеть лучших игроков мирового футбола и огромная мотивация для детей, которые занимаются этим популярным видом спорта», - делится третий.

Однако большинство опрошенных россиян – 71% - сообщили, что смотреть чемпионат не будут. Кто-то признался, что вообще не любит футбол, другие не хотя смотреть соревнования, где не участвует российская команда.

«Уж лучше смотреть ЧМ по хоккею. Там хоть НХЛовцы играют из клубов, где и наши вместе с ними. Автоматом уже и за них болеешь, а тут все чужие, даже не знаешь, за кого переживать», - пожимает плечами участник опроса.

«От нечего делать можно сутками валяться под телевизором, но не все без дела, у кого-то работа, хозяйство, какие там игрульки», - хмурится другая.

«Без наших не смотрю», - категорично заявил третий.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,3 тысячи человек.