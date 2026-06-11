Фания Маганова: «Природные вещества нужно изучать методами современной науки»

Основатель научно-производственной биотехнологической компании «Инитиум-Фарм», кандидат биологических наук Фания Маганова Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

В студии медиагруппы «Комсомольская правда» на ПМЭФ основатель научно-производственной биотехнологической компании «Инитиум-Фарм», кандидат биологических наук Фания Маганова рассказала, об удивительных свойствах сибирской пихты. Разговор получился не только о БАДах и биотехнологиях, но и о более широком запросе времени: как поддерживать качество жизни, снижать возраст-ассоциированные риски и не подменять при этом доказательный подход красивыми словами о «натуральности».

— Почему именно терпены пихты сибирской стали центральным направлением исследований?

— Это природные вещества, которые формируются в экстремальных климатических условиях. Они помогают хвойным деревьям жить сотни лет, выдерживать суровый климат и противостоять инфекциям, насекомым и другим внешним факторам.

Терпены обладают широким спектром биологической активности, могут мягко влиять сразу на несколько механизмов — воспаление, окислительный стресс, клеточное старение. При этом речь идет о природных соединениях с хорошим профилем безопасности.

— Как получают терпеновую субстанцию? Это экстракция из древесины?

— Сырье мы собираем с живого дерева, из его стволовой части. Затем после сбора дополнительно обогащаем его монотерпенами (летучими природными соединениями, входящими в состав эфирных масел и смол). Для нас важно, что это собственная субстанция, вокруг которой и строится научная платформа компании.

— Ваша компания работает на пересечении науки, природы и современных технологий. С чего началась эта история?

— Идея создания компании возникла на пересечении личного опыта и науки. В трудный момент жизни мне пришлось очень глубоко погрузиться в тему здоровья моих близких. Эти проблемы удалось решить, и мне захотелось поделиться полученными знаниями с другими.

Тогда я увидела, какой потенциал есть у природных веществ, если изучать их не интуитивно, а с позиции современной науки. Так появилась «Инитиум-Фарм» — научно-производственная биотехнологическая компания, которая объединяет природные ресурсы, исследования и современные технологии.

Сегодня нам уже 20 лет. За это время мы провели доклинические и клинические исследования, которые подтвердили эффективность нашей субстанции и разработок на ее основе. Если говорить о ценностях, то для нас это прежде всего научная добросовестность, экологичность, безопасность и уважение к естественным механизмам организма. Мы разрабатываем продукты, которые, как мы считаем, помогают улучшать качество жизни и поддерживать процессы саморегуляции организма.

— Ваша компания занимается созданием и производством лекарственных препаратов. Почему вы решили начать развивать направление биологически активных добавок?

— Это стало логичным продолжением нашей фармацевтической экспертизы. Когда мы начали изучать свойства терпенов, увидели не только их лечебный, но и профилактический потенциал. При этом создание лекарственного препарата — очень долгий путь. А потребность людей в профилактике сердечно-сосудистых и возраст-ассоциированных заболеваний есть уже сегодня.

Поэтому мы решили развивать направление натуральных продуктов для ежедневной поддержки здоровья. Они могут быть востребованы у людей с несбалансированным питанием, у тех, кто живет в неблагоприятных экологических условиях, сталкивается с высоким уровнем стресса или уже видит первые признаки возрастных изменений: например лишний вес, повышение давления, снижение общего тонуса.

Наша задача — помочь человеку раньше обратить внимание на свое состояние и снизить риски, связанные с современным образом жизни. Это не отменяет необходимости обращаться к врачу и лечить заболевания, если они уже есть. Но профилактика и поддержка организма сегодня становятся все более важной частью разговора о здоровье.

— Какие параметры вы изучаете в исследованиях продуктов на основе терпенов?

— Изучаем влияние терпенов на воспалительные процессы, обмен веществ, липидный и углеводный обмен, а также на биомаркеры возрастных изменений (измеримые показатели, по которым можно косвенно оценивать состояние организма).

Сегодня наука все чаще говорит не только о лечении болезни, но и о качестве жизни, профилактике, сохранении активности. Поэтому для нас важны не только лабораторные показатели, но и то, как человек себя чувствует: насколько он активен, энергичен, устойчив к стрессу.

— Какие свойства терпенов сегодня выглядят наиболее перспективными, а где требуется более осторожная интерпретация?

— Список свойств действительно широкий, и именно поэтому здесь нужно быть аккуратными в формулировках. Наиболее перспективными мы считаем противовоспалительные свойства. Есть даже термин «инфламэйджинг» (хроническое низкоуровневое воспаление, связанное со старением - ред.). С возрастом такое фоновое воспаление становится одним из факторов возрастных изменений.

Также большой интерес вызывают антиоксидантные, антибактериальные и противовирусные свойства терпенов, их потенциальное влияние на обмен веществ и процессы клеточного старения. Но все эти эффекты требуют научного изучения, корректной интерпретации и, конечно, оценки безопасности.

Мне хотелось бы отдельно остановиться на показателях, связанных с биологическим возрастом сосудов. Наша компания провела двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование по влиянию БАДа с терпенами пихты сибирской на биологический возраст человека. По результатам исследования мы увидели уменьшение толщины комплекса интима-медиа на 45%. (Комплекс интима-медиа — это показатель состояния стенки артерии, который измеряют при УЗИ сосудов. Чем он больше, тем более выраженными могут быть возрастные или атеросклеротические изменения сосудистой стенки. – Прим. ред.) Также на 10% снизилась скорость пульсовой волны (показатель жесткости сосудов: чем она выше, тем менее эластичны сосуды - ред.).

Я бы не стала говорить: «возвращаем молодость» сосудам. Это некорректная формулировка. Но улучшение отдельных показателей мы действительно увидели. В частности, артериальный индекс биологического возраста снизился на 2,5 года по сравнению с исходным уровнем, тогда как в группе сравнения таких изменений не было. Для трехмесячного приема биологически активной добавки это, на мой взгляд, очень интересный результат.

— То есть речь идет не об обещании обратить старение вспять, а об улучшении конкретных измеряемых параметров?

— Именно так. Я бы не говорила «вернуть». Корректнее говорить «улучшить». Например, если скорость пульсовой волны увеличивается на 2 метра в секунду, это, по данным исследований, связано с повышением риска деменции примерно на треть. Поэтому показатели состояния сосудов важны не только сами по себе: они отражают более широкий риск возраст-ассоциированных нарушений.

— В чем суть концепции активного долголетия, которая есть у вашей компании?

— Главный вопрос, повторюсь, уже не только в том, чтобы прожить долго, а в том, как прожить эти годы. Они должны быть активными и полноценными. Мы видим свою задачу в том, чтобы помогать человеку как можно дольше сохранять здоровье, активность и качество жизни. Поэтому инвестируем в исследования и разработку безопасных профилактических продуктов, которые могут поддерживать жизнеспособность человека.

Для нас важным этапом стала международная конференция «Способы достижения активного долголетия», которую мы провели в 2018 году. Мы собрали около 500 исследователей, ученых и врачей из разных стран. Нам было важно создать площадку для открытого научного диалога о будущем медицины и долголетия.

На конференции мы представили данные исследования действия терпенов на метаболические пути старения клеток человека. Это была фундаментальная работа с полным транскриптомным исследованием (анализом активности генов - ред.) действия субстанции на основе терпенов пихты сибирской. Для нас это был серьезный научный этап: мы убедились, что движемся в правильном направлении.

— Какие новые направления исследований сейчас для вас наиболее значимы?

— О части научных разработок я пока подробно говорить не буду — пусть это останется небольшим секретом. Но одно из важных направлений связано со здоровьем полости рта. Многие воспринимают заболевания десен как локальную стоматологическую проблему. На самом деле хроническое воспаление в полости рта может влиять на состояние всего организма.

Например, фузобактерии присутствуют в ротовой полости, но при превышении критической массы могут быть связаны с гингивитом и пародонтитом. В последние годы обсуждается и связь воспалительных заболеваний десен с другими рисками, в том числе с колоректальным раком. Поэтому гигиена полости рта — это не мелочь, а важная часть профилактической культуры.

В этой логике мы разработали линейку средств для ухода за полостью рта при проблемах десен и чувствительности зубов. В основе этих продуктов — наша собственная терпеновая субстанция, антибактериальные и противовоспалительные свойства которой мы изучаем много лет.

Еще одно направление связано с тем, что современный человек постоянно сталкивается со стрессом, когнитивной нагрузкой и инфекционными рисками. Мы создаем продукты для таких повседневных ситуаций. Часть из них уже находится на стадии запуска. Их объединяет общая научная платформа — сочетание терпеновой субстанции и эфирных масел. Терпены, по нашим данным, обладают противовоспалительными и защитными свойствами, а эфирные масла могут дополнять действие и влиять на эмоциональное состояние, уровень стресса и работоспособность.

— Как вы формулируете стратегические цели компании на российском и внешних рынках?

— Наша миссия довольно проста: делать достижения науки доступными для людей и создавать безопасные, научно обоснованные продукты на основе природных соединений, которые помогают сохранять здоровье, активность и качество жизни.

Сегодня интерес к биотехнологиям растет во всем мире, и мы уже видим внимание к нашим разработкам. Приоритетом для нас остается российский рынок. Но мы также рассматриваем международное сотрудничество, особенно в странах, где есть интерес к превентивной медицине. Сейчас в первую очередь речь идет о странах Среднего и Ближнего Востока.

Для нас стратегия — это не просто выпуск новых продуктов. Это развитие научной платформы, в которой природные соединения рассматриваются не как красивая идея, а как предмет серьезного исследования. Именно на стыке науки, природы и технологий, мне кажется, сегодня и появляется возможность говорить о профилактике, активном долголетии и новом качестве жизни без лишних обещаний, но с уважением к доказательности.