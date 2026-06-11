Компания Hisense запустила производство телевизоров в Калужской области

Фото предоставлено пресс-службой бренда Hisense.

Локализована сборка LED и QLED моделей с поддержкой Smart TV и разрешением 4K. Производственная площадка VVP Tech. Долю выпущенных телевизоров планируется довести до 30% от общего объема поставок Hisense в Россию.

Компания Hisense основана в 1969 году. Производит электронику, бытовую технику, интеллектуальные транспортные системы, оптические модули, медицинскую технику. Портфель компании объединяет такие бренды как Toshiba TV, Gorenje, Kelon, Ronshen, ASKO, Sharp, Sanden и Vidda.

На российском рынке Hisense работает с 2018 года. Ассортимент компании составляют холодильники, стиральные и сушильные машины, микроволновые печи, портативные колонки, саундбары, телевизоры, мониторы и другая техника.