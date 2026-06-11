Госпитали с ранеными героями СВО посетили замминистры обороны

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко состоялась церемония вручения боевых наград отличившимся участникам спецоперации, под руководством замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Фото: Минобороны РФ.

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко состоялась церемония вручения боевых наград отличившимся участникам спецоперации, под руководством замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

Событие, приуроченное ко Дню России, ознаменовалось награждением ветеранов боевых действий орденами Мужества, Георгиевскими крестами IV степени, медалями «За Отвагу» и «За храбрость» II степени.

Минобороны показало награждение героев СВО в госпитале имени Бурденко

Фото: Минобороны РФ.

Генерал армии передал бойцам слова поздравления от министра обороны РФ Андрея Белоусова, пожелав им быстрее поправить здоровье. Он отметил заслуженность полученных наград.

Также была выражена признательность медицинскому персоналу госпиталя за их труд в деле реабилитации раненых воинов. В знак благодарности медицинским работникам вручили ордена Пирогова, медали «За спасение погибавших» и «Воинскую доблесть».

Фото: Минобороны РФ.

Встреча завершилась живым общением Евкурова с пациентами госпиталя.

Параллельно, в медицинском центре восстановительного лечения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка, аналогичную церемонию награждения провел замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков.

В медицинском центре восстановительного лечения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка церемонию награждения провел замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков. Фото: Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, он также отметил мужество, героизм, отвагу бойцов, и передал им приветствие от министра обороны Андрея Белоусова.

Фото: Минобороны РФ.

Ранее боевые награды военнослужащим вручил министр Андрей Белоусов, а также его заместитель Анна Цивилева.