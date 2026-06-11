«Получите повестки, отнеситесь с пониманием»: в регионах появились видео от «губернаторов» о новой мобилизации

В регионах России то и дело появляются слухи о новой мобилизации. Фото: shitao/Shutterstock/Fotodom

В регионах России то и дело появляются слухи о новой мобилизации. В этот раз сообщения появились в Мурманской и Архангельской областях. Объявили «новость» не федеральный власти – а непосредственно губернаторы. Видео с ними предъявили в качестве доказательств, мол, мобилизация уже объявлена.

С экрана глава Мурманской области Андрей Чибис якобы заявляет о решении федеральных властей провести частичную мобилизацию в регионе. Он призвал жителей к пониманию и призвал ориентироваться только на официальную информацию. Такое же сообщение в соцсетях расходится и от губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Только все это маскировка, чтобы создать видимость официального сообщения.

«Комсомольская правда» выяснила, как появились эти ролики, и есть ли основания для проведения частичной мобилизации. Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В первую очередь, мы обратились на официальные ресурсы губернаторов. Ни на сайтах, ни в каналах в мессенджерах нет даже намеков на подготовку и объявление новой волны мобилизации.

Сами ролики являются классическим дипфейком. На это указывает явное несоответствие движения губ и мимики, размытость черт лица. Для создания подделки с участием губернатора Архангельской области авторы взяли старое архивное интервью, опубликованное 8 июля 2022 года.

Похожим образом поступили и с видеороликом, где фигурирует губернатор Мурманской области. В оригинальной записи, размещенной в официальном канале главы региона, речь шла исключительно о подготовке к торжественным мероприятиям в честь праздника Победы.

Каналы, которые занимались рассылкой поддельных видео, уже были замечены в распространении вбросов об отправке резервистов в Запорожскую область.

Ложную информацию затем распространяли боты в региональных пабликах, используя пустые аккаунты.

При этом никаких законных оснований для возобновления мобилизации не существует. Сама мобилизация завершилась осенью 2022 года. Об этом министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему.

- Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту, – сказал тогда Сергей Шойгу в статусе министра обороны РФ.

В апреле 2026 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас нет необходимости в новой волне мобилизации.

Тех, кого набрали по контракту, сейчас достаточно для выполнения боевых задач, сказал он.

В вопросе комплектования ВС РФ исходят из соображений, которые представляют Минобороны и Генштаб, отметил зампредседателя Совета безопасности, председатель «Единой России». Контракт с Вооруженными силами (ВС) России в 2026 году заключили уже 127 тысяч человек, еще 10 тысяч стали добровольцами.