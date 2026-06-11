В Италии не доверяют Зеленскому.

Евросоюз набирает все больше долгов. И денежки идут на плодящиеся как грибы после дождя программы финансирования Украины. Как их только ни называют: фонды, механизмы, пакеты помощи. Но суть одна — это кредиты, и кто-то должен не только гарантировать их возврат с процентами, но и платить за их обслуживание.

Первым «блюдом» для Зеленского стала «макрофинансовая поддержка Киева» — около 25 млрд евро. Затем на стол подали «Механизм поддержки Украины от ЕС» (EU Ukraine Facility) на 50 млрд евро. Но аппетит растет во время еды — к этому пакету недавно добавили новый гигантский заем на 90 млрд. Не считая еще более мутных схем наподобие «Европейского фонда мира» (EU Peace Facility) или «Механизма кредитного сотрудничества с Украиной» (ULCM), через которые в топку забрасывают еще десятки миллиардов. По самым скромным оценкам в совокупности речь идет о приблизительно 200 миллиардах евро

ЕС или связанные с ним структуры для передачи Киеву занимают деньги. Главный вопрос — на каких условиях выдают украинцам эти средства (репарации от России в качестве обеспечения обсуждать не будем — абсурдно).

Значительная часть европейских кредитов для Украины рассчитаны на десятилетия. По некоторым схемам речь идет о сроках в 35 лет, причем первые выплаты могут начаться только через десять лет. По отдельным механизмам горизонт еще длиннее — до 45 лет, да еще и под нулевой процент. Для сравнения: кредиты МВФ обычно куда жестче — восьмилетний срок, 7% годовых.

Как отметил итальянский сенатор Клаудио Борги, «первые выплаты, если они вообще будут, начнут поступать только в 2033 году».

Итальянский сенатор Клаудио Борги. Фото: GeoFede88/wikipedia.org

«К этому времени Урсула фон дер Ляйен и компания, запустившие аттракцион невиданной щедрости, окажутся на пенсии, а расплачиваться за созданную ими финансовую пирамиду придется рядовым гражданам, - заявил политик на своей странице в Substack. - Ведь нельзя же всерьез рассматривать мифологический сценарий принуждения России к репарациям».

Что будет, если Украина не сможет вернуть деньги (или, скорее, когда не вернет)? Это сделают государства-члены Евросоюза. Каждое — согласно своей доле участия в бюджете ЕС.

- Для Италии, например, это около 13%. То есть если общий объем обязательств оценивать хотя бы в 200 миллиардов евро, то потенциальная нагрузка для Рима может составить примерно 26 миллиардов евро. И это без учета процентов. То есть речь идет не об абстрактной «бухгалтерии Брюсселя», а о деньгах, которые могли бы пойти на школы, больницы, дороги или снижение налогов внутри самой Италии, - посетовал Борги.

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