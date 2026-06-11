Нобелевский лауреат по литературе Мо Янь: «Мне всегда казалось, что Шолохов не любил работать в кабинетах»

Свою Нобелевскую премию китайский писатель Мо Янь получил в 2012 году и автоматически стал классиком мировой литературы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Свою Нобелевскую премию китайский писатель Мо Янь получил в 2012 году и автоматически стал классиком мировой литературы. Свой вояж по России 71-летний автор начал с Санкт-Петербурга, где устроил настоящий переполох среди читающей публики. В модном книжном магазине едва не началась давка за автографом. Затем писатель дал пресс-конференцию в Мариинском театре, а через некоторое время отправился в Первопрестольную.

Китайский писатель Мо Янь и 1-й секретарь СПР Владимир Мединский в Союзе писателей России Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве Мо Янь стал гостем Союза писателей России. Владимир Мединский, 1-й секретарь СПР, провел для дорогого гостя экскурсию по знаменитому зданию на Комсомольском проспекте и показал мемориальный кабинет Михаила Шолохова, который был одним из руководителей союза в советское время.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Китайский писатель Мо Янь с бюстом Михаила Шолохова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Мне, в принципе, не показалось, когда я был в его родных местах, что это человек, который любит работать в кабинетах. Мне кажется, что ему, скорее всего, было комфортнее на природе с казаками», - с уважением отметил гость из Китая.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Мединский, 1-й секретарь СПР, с китайским писателем Мо Янь Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Писатель увидел свои книги в русском переводе на почетном месте Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Мединский, 1-й секретарь СПР Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Для нас большая честь встречать вас здесь — в штаб-квартире Союза писателей России, - сказал Владимир Мединский. - Я знаю, что у вас очень насыщенная программа пребывания: вы успели посетить Санкт-Петербург, музей Шолохова в станице Вёшенской. Нас всегда объединяло и объединяет с Китаем то, что мы очень чтим наших предков. Учитывая наших предшественников, мы понимаем, что стоим на плечах титанов».

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Мединский, 1-й секретарь СПР Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Книги писателя Мо Янь на русском языке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Писатель оставил автографы на своих книгах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдельно, конечно, поговорили и о титанах. Мо Янь ответил на вопрос, каких российских писателей обязательно должен прочить каждый китайский автор и какие писатели из Китая должны войти в обязательную программу для наших литераторов.

Ответ про наших классиков не удивил — Толстой, Достоевский, Шолохов. А что с гениями из Поднебесной?

«Пожалуй так - Лу Синь, Ба Цзинь, ну и.. Мо Янь!» - улыбаясь ответил нобелевский лауреат.