Студентов отправляют на празднование Дня России в Москву за свой счет: в регионах появились фальшивые распоряжения

Сразу в нескольких регионах России появились сообщения о том, что студентов отправляют в обязательном порядке на празднование Дня России в Москву, но за собственный счет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу в нескольких регионах России появились сообщения о том, что студентов отправляют в обязательном порядке на празднование Дня России в Москву, но за собственный счет. Авторы ссылаются на распоряжения губернаторов и приводят скриншоты в документах. Там указано, что финансирования нет из-за экономии бюджетных средств и атак дронов, но участие делегации в праздновании обязательно. «Комсомольская правда» внимательно изучила документы и нашла в них множество несостыковок.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Анализ показал, что в сети распространяются сфабрикованные «распоряжения» глав регионов. В этих фальшивках утверждается, будто бы губернаторы в приказном порядке обязывают образовательные учреждения направлять делегации учащихся на праздничные мероприятия в Москву. Но к реальным документам эти скриншоты не имеют никакого отношения.

Первое, что бросается в глаза при изучении «документов», — это элементарное незнание делопроизводства и полное отсутствие верификации в официальных источниках.

Так, авторы рассылают «распоряжение» правительства Смоленской области под номером 630-р. Однако на официальном портале правовой информации региона документ с таким номером действительно существует, но имеет совершенно иную структуру и содержание. Индекс документа — «630-рп», а не «630-р». Его реальная тема — «О даче согласия на предоставление имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, в безвозмездное пользование». Оригинал был подписан 1 июня 2026 года и не имеет никакого отношения к поездкам учащихся.

Кроме того, официальные документы на портале публикуются в форматах, исключающих легкую подмену текста, тогда как фальшивки часто оформляются с явными нарушениями визуальных стандартов: шрифты, расположение реквизитов и даже способ заполнения дат (в подделках они нередко «впечатаны» неестественным образом) выдают работу дилетантов.

Такая же история и с «распоряжением» губернатора Псковской области за номером 80-рг. Проверка по базе официальных публикаций показывает: документ под этим номером датируется 9 июня 2025 года и посвящен вопросам подготовки мероприятий, связанных с Днем памяти псковичей, погибших при защите Отечества. В 2026 году распоряжений с таким номером не издавалось вовсе.

В содержательной части «документов» также встречаются признаки подделки. В фальшивках полностью отсутствуют ссылки на реальные поручения Президента РФ, Правительства страны или мэрии Москвы — то есть органов, которые в действительности могли бы инициировать подобные визиты.

Особого внимания заслуживает пункт об «оптимизации расходов в условиях последствий атак на объекты гражданской инфраструктуры». Подобная лексика является «фирменным почерком» украинской пропаганды, направленной на запугивание населения. Официальный документооборот не предполагает подобных обтекаемых и эмоционально окрашенных формулировок.

Более того, согласно законодательству РФ, если образовательная организация направляет делегацию студентов на официальное мероприятие, все сопутствующие расходы — от проезда до проживания — ложатся исключительно на плечи направляющей стороны или организатора. Перекладывание этих затрат на граждан незаконно и противоречит принципам организации государственных делегаций.

Как стало известно, формат празднования Дня России 12 июня 2026 года в Москве претерпел изменения. Концерт, который ранее планировался на Красной площади, перенесен в Культурный центр «Моссовет». Программа также скорректирована. Это подтверждает, что распространяемые «распоряжения», где говорится о масштабных перемещениях делегаций к конкретным точкам в центре столицы, не имеют под собой оснований.