В России хотят начислять пенсию автоматически: Как это будет работать

Суть предстоящего нововведения в том, что пенсия пожилому, много лет отработавшему, человеку будет назначаться автоматически, без заявления со стороны гражданина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ПЕНСИЯ ПРИДЕТ САМА

В России начались общественные обсуждения законопроекта об автоматическом начислении страховых пенсий по старости. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе Минтруда. Документ уже размещен на предназначенном для этого сайте.

Суть предстоящего нововведения в том, что пенсия пожилому, много лет отработавшему, человеку будет назначаться автоматически, без заявления со стороны гражданина (в официальных документах это зачем-то называется мудреным словом «проактивно»).

Что же это даст нашему старшему поколению? Пенсия придет сама — как только человек достигнет соответствующего возраста. Обращаться никуда не нужно.

Пенсия придет сама — как только человек достигнет соответствующего возраста, обращаться никуда не нужно Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», – сообщил глава Минтруда России Антон Котяков, его слова передала KP.RU пресс-служба ведомства.

Причем в автоматический режим переходят не только страховые пенсии по старости, но и досрочные страховые пенсии для многодетных матерей, а также одного из родителей ребенка с инвалидностью.

А КАК СЕЙЧАС?

Сейчас, когда подходит срок выхода на пенсию, человек может пойти с трудовой книжкой в территориальное отделение Социального фонда России, и там у него проверят, все ли его места работы учтены при начислении пенсии, а заодно и подсчитают размер предстоящей пенсии.

Возможен и более продвинутый вариант — не выходя из дома. На портале «Госуслуги» можно получить выписку из лицевого счета СФР (Социального фонда России).

На портале «Госуслуги» можно получить выписку из лицевого счета СФР (Социального фонда России) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В любом случае сейчас назначение пенсии по старости является заявительным — человек должен подать соответствующее заявление, хоть на бумаге, хоть в электронном виде.

Но есть и сейчас категории, в отношении которых действует беззаявительный режим. Это назначение пенсии по инвалидности, пенсии по потере кормильца, социальной доплаты к пенсии (до прожиточного минимума), а также информирование о будущей пенсии.

О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ ЗНАЕМ ЗАРАНЕЕ

С 2022 года Социальный фонд автоматически информирует граждан о пенсионных правах. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года.

В этом сообщении граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии. Такое информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению.

КОГДА ВЫХОДЯТ НА ПЕНСИЮ МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ

Число детей – Возраст выхода

3 – 57

4 – 56

5 и более – 50

Источник: СФР