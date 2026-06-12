Потерянная могила Чингисхана и «женский» секрет распада Орды: Новый взгляд на монгольскую цивилизацию

Фреска с изображением Чингисхана, Великого хана Монгольской империи, и его двора. Фото: Olaf Schubert/imageBROKER.com/Global Look Press

Правда ли, что внук Чингисхана основал первую в истории Академию наук? Какую роль жены чингизидов сыграли в распаде Орды? Почему в Монголии возрождается культ Чингисхана? Как этому способствовали исследования российских ученых?

Эти и другие темы в программе «Время науки» на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) обсуждали:

- радиожурналист Мария Баченина,

- академик РАН Александр Сергеев, научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ),

- их гость - доктор исторических наук Борис Базаров, профессор, академик РАН, научный руководитель Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, иностранный член Академии наук Монголии, сопредседатель Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России.

Александр Сергеев, Мария Баченина и их гость - доктор исторических наук Борис Базаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОЧЕМУ КОЧЕВНИКИ СТАЛИ ПРАВИТЬ МИРОМ

Александр Сергеев:

- Борис Ванданович, сколько сейчас в мире носителей монгольского языка?

Борис Базаров:

- Внутренняя Монголия (это провинция Китая) – 4 млн 800 тысяч человек. В Монголии - 3 миллиона, плюс полмиллиона бурят, а кроме того, еще Калмыкия и Тува, есть еще множество, рассыпанных в мире образований диаспорального типа. Таким образом, в общей сложности около 10 миллионов человек.

Александр Сергеев:

- Что из себя представляет эта монгольская цивилизация? Когда она зародилась?

Борис Базаров:

- Вообще монгольский мир – это производная от кочевых империй прошлого, которые существовали со времен хунну, их потомки, известные нам как гунны, свергали Рим. Монголы выделились в качестве лидера мира в районе XII-XIII века. В 1206 году образовалось монгольское государство, когда Великий курултай выдвинул одного из лидеров племен харизматичного Тэмуджина уже под именем Чингисхан (то есть Небесный хан), в качестве владыки монгольского мира.

Александр Сергеев:

- Правление Чингисхана и десятилетия после - это период расцвета. А каковы исторические предпосылки расцвета кочевых цивилизаций? Или это организационный гений Чингисхана?

Борис Базаров:

- На историю человечества оказывают влияние совпадение многих факторов и личностный фактор - один из них. Если бы не было некоторых исторических личностей, трудно себе представить, как выглядел бы тот или иной поворот нашей истории даже в XX-XXI веках. В данном случае многое совпало. Во-первых, сыграли свою роль природно-климатические условия, которые позволили кочевникам разрастись в достаточно большое сообщество. Во-вторых, внутренняя конкурентная борьба была жестко подавлена самим Чингисханом ввиду того, что этими огромными территориями сложно было управлять без сильной центральной власти. Когда монгольское государство создавалось, кочевники находились в постоянной вражде с Китаем. Неслучайно еще задолго до этих событий Цинь Шихуанди вынужден был построить Великую китайскую стену, чтобы противостоять вековому натиску степняков. Эти конфликты переросли в большое столкновение, из которого победителем вышла монгольская Орда. Монголы победили за счет своей сплоченности, военной организации, а самое главное - колоссальной мобильности. Не забываем, что главной боевой единицей монголов был всадник и его конь – самое мобильное средство доставки в тот исторический период. После Цинь Шихуанди китайская империя находилась в ситуации постоянного распада, споров и вражды. Такое государство лакомый кусок с точки зрения любого завоевателя. Когда какая-то империя распадается, она, как правило, поглощается более молодыми и сильными хищниками, жаждущими своего места на Земле. Это правило пока не знает исключений.

Доктор исторических наук Борис Базаров, профессор, академик РАН, научный руководитель Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, иностранный член Академии наук Монголии, сопредседатель Ассоциации экспертных центров Китая. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАК ЖЕНЫ ХАНОВ СПОСОБСТВОВАЛИ РАСПАДУ ОРДЫ

Александр Сергеев:

- До какого времени Орда доминировала на евразийском континенте?

Борис Базаров:

- По сути дела, сразу после смерти Чингисхана в 1227 году во время покорения Тангутского царства, империя распалась на 4 улуса, которые были подчинены его сыновьям. Великий хан распорядился об этом еще при жизни. Эти сыновья при жизни Чингисхана находили между собой общий язык, а вот уже их внуки ладили плохо. Я очень часто по этому поводу шучу, что мы недооцениваем гендерный фактор - в смысле роль жен великих ханов. Таким образом, Великое монгольское государство стало потихонечку распадаться. И к концу XIII века мы видим конгломерат разрозненных государств.

Александр Сергеев:

- Про жен поясните подробнее, дамы вели себя неподобающим образом? Как это повлияло на распад?

Борис Базаров:

- Жены, которые находились рядом с великими ханами, руководствовались материнским инстинктом и желали блага своим детям. В представлениях того времени высшее благо - это если твой ребенок стал главой какой-то территории. Поэтому дамы принимали активное участие в борьбе за власть в пользу своих детей. А поскольку семьи ханов были многодетными, то стремление мамочек обеспечить каждому сыну власть пусть в маленьком, но своем улусе, способствовало распаду империи. Они старались делать все возможное, чтобы их дети наследовали пространства кочевий и власть над ними, создавая благоприятные условия развития новой, уже своей поросли. Но это один из немногих факторов развития государства. Например, многие монголы сейчас шутят, что создание Великой монгольской империи по иронии судьбы привело к упадку самих монголов. Потому что лучшие люди, которые могли что-то создавать и развивать, уходили на другие территории, там образовывали семьи, давали толчок развитию других государств и территорий, но не возвращались уже в монгольские степи…

Мария Баченина:

- То есть монголы не пережили испытание властью?

Борис Базаров:

- Такое часто происходит даже с великими государствами, которые с управленческой точки зрения не успели закрепить систему преемственности власти. Потому что естественный порядок вещей - справедливый раздел земель отца между детьми - неизбежно приводит к распаду империи. Это знаменитая проблема наследования, так больно сказавшаяся на истории всего средневекового общества. Вот это сказалось и в истории монгольского государства. Конечно, долгое время империя держалась на харизме самого Чингисхана. Достаточно сказать, что в течение нескольких веков монголы не имели права даже произнести имя Чингисхана, он назывался его, «Потрясатель Вселенной», «Неназываемый», «Властелин неба» и т.д. То есть был запрет даже назвать имя Чингисхан или Тэмуджин в монгольской среде…

Мария Баченина:

- Он так придумал, чтобы его боялись? Удивительно для того времени.

Борис Базаров:

- Это придумали его последователи. Но ничего удивительного в этом нет, это хорошо нам известный культ личности - штука достаточно распространенная в истории.

Александр Сергеев:

- Мне показалось, что в Монголии сейчас просто культ Чингисхана. Имя Чингисхана - везде, начиная с мавзолея, заканчивая тем, что лучшая водка монгольская тоже названа в его честь…

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОЧЕМУ ВОЗРОЖДАЕТСЯ КУЛЬТ ЧИНГИСХАНА

Борис Базаров:

- Возрождение имени Чингисхана в ХХ веке - это стремление самих монголов восстановить ту историю, которой они могли бы гордиться. В течение долгого времени личность Чингисхана трактовалась, как личность вождя грабительских, завоевательных войн, человека, который принес разрушение цивилизации. Чингисхан напрямую осуждался в нашей советской историографии, в советской партийной пропаганде. Это всегда не нравилось монголам. Имя Чингисхана в черном свете воспринималось и в Китайской Народной Республике. Сегодняшний культ Чингисхана - это национальная реакция монголов, которые осознали, что эта великая личность - часть их подлинной истории и предмет гордости. Надо сказать российская наука, и востоковеды в целом, провели обширные глубокие исследования, посвященные истории кочевников, истории самого Чингисхана. Многих российских ученых уважают в монгольском мире за эти исследования.

Александр Сергеев:

- А в Китае как отнеслись к новой трактовке личности Чингисхана?

Борис Базаров:

- Это движение также было поддержано очень хорошо. Внутренняя Монголия создала огромный мемориал Чингисхана в Ордосе. В самом Улан-Баторе над степью возвышается 26-метровая статуя Чингисхана. Кроме этого, создан новый прекрасный музей Тэмуджина. Открыты мемориальные места, которые связаны с его именем, по территории междуречья Онона и Керулена, где он родился.

Мария Баченина:

- А могилу Чингисхана удалось найти?

Борис Базаров:

- Пока все попытки не увенчались успехом. Поиски сейчас приостановлены, поскольку не ясно на основе каких источников нужно двигаться дальше. У нас есть разрозненные свидетельства разных источников, включая арабских историков. Последние находки сделаны в Иране китайскими учеными, мы сейчас работаем с этими текстами. Они в своей основе если не сенсационные, то, по крайней мере, могут дополнить картину, которую мы знаем после публикаций дворцовых рукописей 13 века.

Гигантские статуи Чингисхана и Хубилай-хана в живописном районе горы Хан в городе Холингол в Монголии. Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВЕДРО, СЕДЛО И ПОВОЗКА ВЕЛИКОГО ХАНА

Мария Баченина:

- Борис Ванданович, как вы думаете, могила Чингисхана потеряна или спрятана с неким умыслом?

Борис Базаров:

- На мой взгляд, это пожелание самого Чингисхана. Дело в том, что он погиб или умер (тут сложно определить, что произошло) в военном походе и запретил сообщать о своей смерти полководцам до тех пор, пока не будет сокрушено Тангутское царство. Поэтому, скорее всего, его тело было забальзамировано, потому что смерть его держалась в тайне довольно длительный период - от 3 недель до полугода. А вот дальше воля Чингисхан была исполнена согласно завещанию. Он пожелал исчезнуть таким образом, чтобы его имя не было предметом вражды между его наследниками. Поэтому я думаю, что место и способ захоронения Чингисхана - это сакральная тайна. Только я насчитал около 8 разных версий на этот счет. Сложно даже просто перечислить, сколько было учреждено грантов и сколько было снаряжено на эти деньги экспедиций. Но все эти исследования, в том числе японские, французские, немецкие, венгерские, американские, не закончились успехом. Несмотря на высокую техническую и материальную оснащенность.

Александр Сергеев:

- Мавзолей Чингисхана, расположенный во Внутренней Монголии - это мавзолей без тела?

Борис Базаров:

- Это место поклонения. Так бывает у кочевников, у восточных народов. В мавзолее выставлены три подлинные вещи – ведро, седло и повозка, которыми Чингисхан пользовался в последнем походе. Они и являются предметом поклонения.

Сорокаметровая статуя Чингисхана в Цонджин Болдог, Монголия. Фото: Wolfram Cüppers/imageBROKER.com/Global Look Press

БЮРОКРАТИЯ И АКАДЕМИЯ НАУК

Александр Сергеев:

- Ваш институт – владелец, наверное, самого большого количества древних монгольских рукописей. Сколько их вообще? Сколько из них расшифрованы, сколько - нет?

Борис Базаров:

- Наиболее крупное хранение – это наш Институт восточных рукописей, бывший Азиатский музей в Петербурге. Это вполне понятно, Российская империя именно в Петербурге собирала выдающиеся коллекции по всему Востоку и Азии. Природа появления наших источников несколько другая. Она напрямую связана с крушением буддийского дацана в лихие годы воинствующего безбожия, когда в некоторых учреждениях власти по случайному или выборочному признаку собирались целые коллекции монастырей и священнослужителей. Были и многочисленные археографические экспедиции. У нас около 100 тысяч единиц хранения, это тибетские и монгольские рукописи, из них отсканировано около 80%. Для расшифровки мы сейчас активно используем программы искусственного интеллекта, алгоритмы способны распознавать текст с точностью 94%.

Александр Сергеев:

- Вы фактически восстановили древний язык – и тибетский, и монгольский?

Борис Базаров:

- Да, совершенно верно, мы на этом пути.

Александр Сергеев:

- Тот вид письменности, который сохранился во Внутренней Монголии и, частично в Монголии – это, наверное, единственный, когда слово пишется сверху вниз и дальше пространство заполняется слева направо?

Борис Базаров:

- В основном, конечно, сверху вниз, но есть и строчные записи на монгольском языке. Арабский сложнее, потому что там справа налево. Объясняют это тем, что среди арабов левшей было значительно больше и в результате этого особого функционального строения и письмо пошло справа налево.

Александр Сергеев:

- На чем были написаны эти великие древние рукописи? На каком материале?

Борис Базаров:

- Кожа, пергамент, бумага. Рисовая бумага в Китае, пальмовая в Индии, как вы понимаете, существовали с древних времен. На Чингисхана произвели впечатление слова Елюя Чуцая (выдающийся государственный деятель той эпохи - Ред), который сказал, что можно создать государство, сидя на коне, но нельзя, сидя на коне, управлять государством. И великий хан понял, что надо создать систему управления империей. Он провел языковую реформу, которая привела к созданию монгольской письменности, при Чингисхане была создана эффективная бюрократическая система. А дальше пошло-поехало и в конце-концов в 1280 году при Хубилае, внуке Чингисхана, открылась первая в истории кочевников Академия наук. Так что человечество многим обязано чингизидам - они умели не только воевать, но и созидать.

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