Российская туристка на Бали выпила вино в подозрительном месте, впала в кому и не может прийти в себя

Для Анны поездка обернулась полным кошмаром. Фото: социальные сети.

Для 50-летней Анны поездка на райский остров Бали обернулась кошмаром и борьбой за свою жизнь. Женщина отравилась вином из придорожного кафе, попал в реанимацию и до сих пор не приходит в сознание.

ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ МЕСТО

Журналистам «КП-Иркутск» удалось поговорить с близкой подругой пострадавшей Анной Отвагиной, которая в настоящий момент координирует помощь и делает все возможное, чтобы помочь Анну.

«Мы с ней познакомились во Вьетнаме, в Нячанге. Я живу там уже полтора года, а сама Аня родом из Сочи, но давно живет в Азии вместе со своим возлюбленным Игорем. Они постоянно перемещаются между Вьетнамом и Таиландом. Мы тут все работаем удаленно», - рассказывает девушка.

Известно, что 31 мая пара вылетела на Бали, чтобы продлить визу. А уже на следующий день, 1 июня, решили купить вино в небольшой лавке на обочине.

Игорь уже позже случившегося рассказывал знакомым, что место ему не понравилось и выглядело подозрительно. Но вот сама марка вина была им знакома и считалась популярной на острове. Это была заводская бутылка с этикеткой. Поэтому все же доверились. Игорь пить не стал, а вот Анна выпила пару бокалов.

НЕ МОЖЕТ ПРИЙТИ В СЕБЯ

Уже ночью у женщины началась тошнота, а утром состояние резко ухудшилось. У нее открылась светобоязнь, началась неукротимая рвота. Молодой человек экстренно повез ее в больницу, но прямо в машине Анна потеряла сознание, и у нее начались судороги. Выглядело все максимально жутко. В какой-то момент Игорь уже думал, что они даже не успеют в больницу, но самого страшного удалось избежать.

В клинике пациентку подключили к ИВЛ, начали интенсивную терапию. Диагноз врачей не оставлял сомнений – это тяжелое отравление метанолом. В выписке указали: «Метаболический ацидоз, интоксикация метанолом, шок». Провели очистку крови, но Анна так и не пришла в себя. К несчастью, она по-прежнему не может дышать самостоятельно. Медики пока очень затрудняются сказать, что будет дальше. Многое зависит от организма самой пациентки.

ОТЧАЯННА ПОПЫТКА СПАСТИ

К настоящему моменту счет за лечение в частной клинике уже достиг почти 2,5 миллиона рублей и продолжает расти с каждым днем. Попытки перевести Анну в более дешевую государственную больницу пока не получается, так как нигде нет мест.

Из близких родственников у нее только 75-летняя мама. Она уже оформила доверенность на Игоря, который не отходит от возлюбленной ни на шаг. Параллельно друзья организовали сбор средств.

«Мы создали чат, нас около 30 человек. Уже перевели в больницу порядка 150 тысяч рублей», - говорит подруга.

Сейчас главная задача для всех близких – вывезти Анну в Россию. Транспортировка может стоить до 2 миллионов рублей. Они отправили запросы в консульство и МИД, очень надеются на помощь.

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