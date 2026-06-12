На улице нашли тело 16-летней школьницы, в кармане лежала записка, но родители не узнают почерк

Смерть девушки стала для семьи полной неожиданностью. Фото: социальные сети.

В Екатеринбурге трагически погибла 16-летняя школьница. Как сообщает «КП-Екатеринбург», тело подростка обнаружили вечером 30 мая возле новостройки. Девушка проживала неподалеку с матерью, младшим братом и четырехлетней сестрой.

«ПОЧЕРК ЯВНО НЕ ЕЕ»

Знакомые погибшей рассказали, что Анна (имя изменено. – Ред.) не смогла поступить в медицинский колледж после 9-го класса и планировала через год попробовать силы в строительном техникуме.

В кармане ее брюк нашли предсмертную записку: «Я решилась сама, меня никто не заставлял. Я всех очень люблю, простите меня».

Однако мама уверена, что эти слова написала не дочь, якобы почерк не похож.

«Мы уверены: она этого не писала. Почерк явно не ее», - цитата родителей.

Следователи изъяли телефон погибшей для экспертизы.

Если верить родственникам, девушка активно строила планы на свою дальнейшую жизнь, была веселой, умирать не собиралась. А вот ее друзья все-таки вспоминают, что она уже высказывала мысли о суициде.

ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Приехавшие по вызову медики скорой помощи лишь констатировали смерть – спасти подростка было уже невозможно.

«В тот день дочка была на удивление жизнерадостной. До семи вечера все было нормально. Конечно, мы иногда ссорились, я могла ее пожурить – как в любой семье. Но я не верю, что она решилась на самоубийство. Она души не чаяла в младшей сестренке, никогда бы не ушла, не попрощавшись», - рассказала журналистам «КП» убитая горем мать.

В свердловском СУ СКР пока от комментариев отказываются, и поэтому нельзя однозначно сделать вывод о том, что произошло. К тому же известно, что Следственный комитет инициировал уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Правда возбуждение дела не означает, что подросток обязательно стал жертвой преступления.

«Это стандартная процедура для СК. В рамках расследования выясняются все детали, проводятся экспертизы. Своего рода директива сверху. Ведь неизвестно, по какой именно причине несовершеннолетний решил уйти из жизни», - говорит источник в правоохранительных органах.

При погибшей обнаружили записку: «Я решилась сама, меня никто не принуждал. Я всех очень сильно люблю, простите меня».

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