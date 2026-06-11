Три дня после победы Пашиняна: политическая эйфория и репрессии

7 июня партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на парламентских выборах в Армении, получив 49,8% голосов. Фото: REUTERS.

7 июня партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на парламентских выборах в Армении, получив 49,8% голосов. Но ещё до объявления окончательных результатов, практически сразу после закрытия избирательных участков, Пашинян перешёл к прямым угрозам в адрес лидеров оппозиционных партий. Он публично заявлял, что готов посадить их в тюрьму, раскулачить и лишить всего, что у них есть. Эти высказывания стали первым сигналом того, что победа на выборах придала премьеру чувство абсолютной неуязвимости.

Всего несколько дней в новом-старом кресле — а уже, как теперь говорят в Армении, «жжёт». Хочется добавить, что в том числе и мосты…

Пашинян перешёл к прямым угрозам в адрес лидеров оппозиционных партий. Фото: REUTERS.

Уголовное дело против Гагика Царукяна

Первым громким шагом после победы стало возбуждение уголовного дела против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. Дело инициировано по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». Суд избрал меру пресечения в виде запрета на выезд из страны.

Царукян и его партия так и не стали парламентскими — они не преодолели проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. «Процветающая Армения» заявляет о «краже голосов» и требует пересчёта. После этого против партии Царукяна развернулась мощная кампания репрессий и подавления.

Напомним, что два других конкурента Пашиняна — архиепископ Баграт Галстанян и бизнесмен Самвел Карапетян — уже давно под уголовным преследованием. Так что этих своих слов Пашинян точно на ветер не бросает и попробует пересажать всех, кто посмел с ним конкурировать.

Первым громким шагом после победы стало возбуждение уголовного дела против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. Фото: REUTERS.

Ценз оседлости: лишить голоса армян за рубежом

10 июня Пашинян сделал неожиданное заявление об армянах за рубежом. На брифинге для журналистов премьер предложил ограничить избирательные права соотечественников, постоянно проживающих за пределами республики. Это удивительно, потому что большая часть армян как раз и живёт за пределами Армении. Больше всего в России — около 3 миллионов, в США — 1,5 миллиона, во Франции — около 1 миллиона. И диаспоры всегда были уважаемы и влиятельны в политике своей родины. А тут…

Премьер признал, что в обществе существует запрос на введение так называемого ценза оседлости, и на этот запрос необходимо реагировать. Как? Ограничивать права тех, кто не живёт в стране.

В оппозиционных кругах тут же объяснили: это месть армянам из России. Во-первых, за то, что согласно опросам большинство из них выступали против Пашиняна. А во-вторых, за то, что часть из них не только говорили, но и приехали в Ереван отдать свой голос.

Пашинян предложил ограничить избирательные права соотечественников, постоянно проживающих за пределами республики. Фото: REUTERS.

Действия оппозиции: нарушения и массовые апелляции

А тем временем оппозиция пытается добиться пересчёта голосов и уже обратилась с официальным заявлением в ЦИК. Тем более что находятся всё новые и новые нарушения и подтасовки. Например, блок «Сильная Армения» заявляет о раздутом количестве избирателей, которых ранее не было в реестре МВД, — речь о более чем 18 тысячах граждан. Кандидат в депутаты от блока Гоар Мелоян привела в соцсетях цифры: ещё 11 февраля в реестре значилось 2 489 031 избиратель, а уже 8 июня в протоколе ЦИК фигурировала цифра 2 507 216.

В «Сильной Армении» также раскрыли 689 адресов, по каждому из которых были зарегистрированы от 20 до 303 граждан. «Мы подали апелляцию, и в данный момент проходит пересчёт голосов. Только один пример: на избирательном участке 27/26 в Чаренцаване блок «Армения» получил 112 голосов, тогда как в ЦИК зарегистрировано 8 голосов», — заявила журналистам Гоар Мелоян.

После выборов находятся всё новые и новые нарушения и подтасовки Фото: REUTERS.

Репрессии против неугодных

Военные сборы стали в эту выборную кампанию главной дубиной власти против неугодных граждан. Как известно, повестки вручались прямо в аэропорту мужчинам, прилетевшим из России накануне дня выборов.

Такую же повестку получил журналист издания NEWS.am Нарек Хачатрян. В день выборов он активно работал и зафиксировал несколько очевидных нарушений — например, массовое голосование солдат уже после закрытия участков. И вот уже 8 июня Нарек получил повестку о призыве на 25-дневные сборы.

Позиция по ЕАЭС: Россия теряет терпение

Армения в очередной раз прогуляла мероприятия ОДКБ. Страны — участницы договора решили рассмотреть задействование статьи устава о возможном исключении члена организации из-за неуплаты Арменией взносов в течение двух лет.

Стоит вопрос и об исключении Еревана из Евразийского экономического союза. «Вопрос об этом стоит ребром», — отметил министр иностранных дел РФ Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ в Казани.

А Мария Захарова на брифинге добавила, что власти Армении уже попытались убедить граждан в возможности для страны получать все выгоды от евразийской интеграции и одновременно готовиться к членству в ЕС. «Россия не будет терпеть такую иждивенческую позицию», — заявила она.

Вот! Всего несколько дней прошло после выборов, ещё идут пересчёты голосов, а до официального вступления — уже всё так круто разворачивается.