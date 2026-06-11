Трамп, вероятно, откажется от переговоров по Украине совместно с европейскими лидерами. Фото: REUTERS.

Европейские гранды - Германия, Франция и Британия - решили полезть поперек Трампа в пекло, оседлав переговоры с Россией по Украине.

Сегодня послы трех стран отправились в наш МИД, чтобы передать Москве очередной ультиматум от Зеленского и его европокровителей. Как говорил Сергей Лавров (который послов ожидаемо не принял, поручив это своему заму Михаилу Галузину), чтобы Европа поменяла свою утопическую позицию относительно незалежной, должно случиться чудо. Но в чудо как-то не верится.

Посол Великобритании Найджел Кейси, посол Франции Николя де Ривьер и посол ФРГ Алексендер Ламбсдорф. Фото: Евгений Мессман / ТАСС

А что же Дональд Трамп, который, кажется, по уши завяз в иранском конфликте? О том, как президент США может дальше действовать на «украинском направлении», мы побеседовали с экспертами.

УЛЬТИМАТУМ ИЗ ЛОНДОНА

Агентство Bloomberg выдало инсайд: на саммите Большой семерки во французском Эвиане 15-17 июня европейские лидеры намерены убедить Трампа в том, что переговоры по Украине пора реанимировать. Но на новых условиях. Если уж Дональд занят Ираном, надо посадить за стол европейцев. И вообще, следует окончательно изгнать дух Анкориджа - ведь украинцы якобы «завладели боевой инициативой».

Сводки с фронта это полностью опровергают, но кто на Западе будет говорить об этом правду - а главное, ее осознавать. Ведь можно упиваться картинкой поверженного противника в лице покойного (умер без малого сто лет назад) художника Франца Рубо, чью панораму «Оборона Севастополя» сожгли украинские дроны.

Напомним, какие условия решили поставить России Мерц, Стармер и Макрон - плюс Зеленский:

- Немедля прекратить огонь.

- Замереть на линии соприкосновения.

- Одобрить размещение на Украине западных военных как «гарантии безопасности» .

- Никакой разморозки российских активов, пока Москва не заплатит репарации Киеву.

- Никаких решений насчет ЕС и НАТО без согласия их членов.

Между тем на июнь запланирована встреча нашей стороны с главными переговорщиками Трампа - его зятем Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.

Европейские гранды - Германия, Франция и Британия - решили полезть поперек Трампа в пекло, оседлав переговоры с Россией по Украине. Фото: REUTERS.

«КОНТАКТ С ВАШИНГТОНОМ — ЭТО ПРАВИЛЬНО»

«Европейцы рассчитывают общими с Трампом усилиями добиться от России уступок, - говорит американист Дмитрий Дробницкий. – Поэтому они утверждают: мол, новое поколение украинских дронов создает иную «картину боя», так что сейчас – лучший момент, переговоры можно провести уже в июле».

Но рассчитывать, что президент США примет участие в этом процессе вместе с европейскими политиками, глупо.

- Трамп не привык участвовать в шоу, где он – не главный герой, да и вероятность провала стопроцентная, - добавляет политолог Борис Межуев.

- Как американцы могут дальше себя вести по теме украинского конфликта?

- На надо впадать ни в преувеличенный оптимизм, ни в необоснованный пессимизм, - отвечает американист Геворг Мирзаян. - Есть точка зрения, что никаких перемен в американской позиции с начала конфликта на самом деле не произошло, что США по-прежнему стоят за каждым террористическим ударом по российской территории.

Это не так. После прихода к власти Трампа Штаты прекратили безвозмездно снабжать ВСУ оружием и боеприпасами. По моему мнению, Трамп искренне хотел прекратить конфликт. Но события после встречи в Анкоридже показали: он не может добиться ожидаемого Россией результата.

Тем не менее, через Уиткоффа и Кушнера мы поддерживаем контакт с Вашингтоном – и правильно делаем. Победу нам американцы не подарят, но для полной победы нам необходимо будет, чтобы американцы ее признали - а это делается через переговоры.

АМЕРИКАНСКАЯ ВЫГОДА

Трамп понимает всю опасность украинского конфликта. И как только на горизонте забрезжит его окончание, мы тотчас увидим Дональда в центре миротворческого процесса. Фото: REUTERS.

- Насколько резонны утверждения о том, что Дональд Трамп полностью отстранился от переговоров по Украине?

- Это не совсем правда. Трамп понимает всю опасность украинского конфликта. И как только на горизонте забрезжит его окончание, мы тотчас увидим Дональда в центре миротворческого процесса, - считает глава Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. - А случится это после очередных важных успехов российской армии.

Трамп может включиться еще и в том случае, если появится угроза ядерной войны, и он сможет выступить в роли «спасителя человечества». В общем, он активизируется, когда для него замаячит какой-то куш на всей этой истории – имиджевый или финансовый.

- Хотя в публичном поле конфликт в Иране для Трампа на первом месте, я бы не ожидал от него забвения всего, что творится вокруг Украины, - рассуждает Василий Кашин, член Совета по внешней и оборонной политике. - Широкое применение украинцами дистанционно управляемых боеприпасов прежде всего возможно благодаря системе Starlink – американской технологии. Цель Трампа, как и у всего Запада - заставить Россию пойти на уступки. Так что за «отстранением» Трампа я наблюдаю эскалационные ходы.

- Как американцы дальше будут вести себя на переговорах?

- Продолжат преследовать свою выгоду, - подчеркивает Игорь Шатров. - На обстрелах нашей территории Илон Маск получает бесплатную рекламу для своего Starlink. Американские оборонные компании зарабатывают на гибели людей, продавая ВСУ оружие через европейских посредников.

Трамп продолжит действовать так на переговорах и в будущем: например, требовать от Зеленского уступок редких металлов на том куске земли, который все-таки останется у бандеровцев после мира. А взамен постарается не дать ничего, кроме гипотетической «защиты американцами своих вложений» на территории бывшей Украинской ССР.

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ КИТА КЕЛЛОГА

Кит Келлог всплыл из небытия и прокомментировал затишье в переговорах между Москвой и Вашингтоном. Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

А помните такого Кита Келлога? Трамп назначил было отставного генерала-лейтенанта спецпосланником по Украине, но в декабре прошлого года отстранил от дел - Келлог демонстрировал неприлично проукраинскую позицию.

На днях Кит всплыл из небытия и прокомментировал затишье в переговорах между Москвой и Вашингтоном. Дескать, это очень даже хорошо, что Штаты заняты Ираном и не мешают Украине «справляться с Россией».

Насколько г-н Келлог осведомлен о происходящем, можно судить по тому, что он даже не читал хамское письмо Зеленского Путину (хамски украинец прошелся и по Трампу), однако назвал сию эпистолу хорошим «началом диалога».

Примерно такой же уровень осмысления реальности и у евросоюзников Зеленского. Трамп, при всей его, мягко говоря, эксцентричности, все же понимает немного больше.

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