Пропавшего случайно нашли в лесу спустя пять лет: он исчез после странного телефонного звонка

На момент пропажи Николаю было 33 года. Фото: социальные сети.

В окрестностях Ялты случайно обнаружены останки мужчины, который числился без вести пропавшим с августа 2021 года. Им оказался житель Железногорска Курской области Николай Белоусов. На момент пропажи ему было 33 года.

КОГДА ПРОПАЛ

По словам сестры пропавшего, которые цитируют журналисты «КП-Крым», брат решил съездить в Крым, чтобы отдохнуть от тяжелой работы (работал на металлургическом комбинате) и подлечить здоровье.

18 августа 2021 года он отправился в Алушту, чтобы купить обратный билет. Именно тогда события приняли странный оборот.

С мобильного телефона Николая матери позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын ведет себя неадекватно. Буквально тут же мужчина перехватил трубку и заверил мать, что у него все в порядке, и сказал, что находится в санатории. Однако незнакомец снова вступил в разговор и заметил, что от санатория до посёлка Утес не меньше пятидесяти километров.

После этого телефон отключился, а Николай исчез. В его номере остался чемодан с вещами. С собой у мужчины были только пластиковые карты и мобильник.

НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА

Родственники долгое время самостоятельно пытались выяснить обстоятельства исчезновения, рассматривали версию о возможной ссоре из-за девушки, но подтверждений не нашли. Также они обращались в программу «Жди меня» и к волонтерам-поисковикам – все безрезультатно.

Развязка наступила летом 2026 года. Несколько дней назад в окрестностях Ялты велись масштабные поиски пропавшего студента КФУ Александра Скрипникова. К сожалению, 20-летнего молодого человека обнаружили погибшим. В ходе тех же самых работ поисковики наткнулись на останки неизвестного мужчины, пролежавшие в горах не один год.

И вот экспертиза подтвердила: это Николай Белоусов. В пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю сообщили, что останки найдены в районе посёлка Васильевка, при этом признаков криминальной смерти не выявлено. Уголовное дело по статье «Убийство» уже закрыто.