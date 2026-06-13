Запойный судмедэксперт сделал нелепое заключение, и женщину три года пытались отправить в тюрьму за убийство мамы, которого не было

Алия очень надеется, что кошмар теперь закончился. Фото: социальные сети.

51-летняя Алия Газизова жительница Учалов спустя почти три года кошмара наконец смогла выдохнуть спокойно – она добилась оправдательного приговора по обвинению в убийстве собственной матери. В апреле 2026 года Верховный суд Башкортостана признал ее невиновной, а апелляцию прокуратуры на приговор на днях отклонили.

За это время женщина успела провести год в СИЗО и серьезно подорвала свое здоровье. Дважды она слышала от коллегии присяжных «невиновна», но каждый раз следом прокуратура обжаловала вердикты и пыталась вернуть ее за решетку.

В ДЕЛО ВМЕШАЛСЯ СУДМЕДЭКСПЕРТ

Как сообщает «КП-Уфа», причиной этой чудовищной судебной ошибки, которая едва не погубила женщине всю жизнь, стало заключение судмедэксперта. Каким-то невероятным и непонятным образом он выявил признаки криминала в смерти матери Алии.

Это уже потом правоохранители выяснят, что специалист, проводивший экспертизу, нередко составлял результаты вскрытий буквально спустя рукава – он штамповал их наобум. Нередко после длительных запоев. Этому обстоятельству нашлись реальные свидетели.

К тому же с самого начала никто из родных не верил в виновность Алии. Пожилая мать тяжело болела все последние 14 лет жизни. За ней в такой тяжелой ситуации ухаживали дочь и внуки.

Когда в июне 2023 года женщина скончалась, полицейские зафиксировали факт, что смерть наступила на фоне продолжительной болезни. Экстренные службы на место вызвала сама Газизова. Алия же настояла, чтобы тело увезли в морг. А вот уже дальше все пошло по непредсказуемому сценарию. Семья переживала горе, готовилась к похоронам и пока даже не догадывалась, что самый большой ужас еще впереди.

КОШМАР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В городском морге города Учалы судмедэксперт внезапно указал насильственный характер смерти. Этого оказалось достаточно, чтобы тут же завести уголовное дело. Единственной и безальтернативной подозреваемой, а затем и обвиняемой стала дочь умершей. Сказать, что Алия и ее родня были в шоке, это ничего не сказать. Особенно сейчас, когда все знают, как было на самом деле, никто поверить не может в реальность происходившего. Все называют это полным абсурдом.

А ведь существовала большая вероятность, что Алия действительно сядет в тюрьму. Если был адвокаты сработали хуже. Если бы коллегия присяжных дважды не выносила оправдательный вердикт. Ведь все могло закончиться совершенно катастрофическим образом.

Прокуратура дважды после оправданий снова отправлялась в суд и скрупулезно обжаловала вердикты. Ужас для семьи уже казался нескончаемым. Однако 9 июня судебная коллегия Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде вновь встала на сторону Газизовой. Оправдательный приговор был оставлен в силе, апелляция надзорного ведомства отклонена. Семья надеется, что теперь на этом все закончится. Хотя конечно еще одна возможность у обвинителей осталась.

«Приговор вступил в законную силу. Остается надеяться, что прокуратура республики наконец оставит Газизову в покое и не станет подавать кассацию в Верховный суд России», - прокомментировал «КП-Уфа» адвокат Алии Айрат Саитгалин.