19-летняя девушка села в машину к подруге детстве, но не догадывалась, что эта поездка станет для нее последней в жизни

Насте было всего 19 лет. Фото: соцсети

В Свердловской области в Невьянске вечером 7 июня произошло смертельное ДТП. Черная «Киа» под управлением 20-летней Екатерины П. двигалась по дороге со скоростью около 140 км/ч. По предварительным данным, в какой-то момент девушка не справилась с управлением, после чего машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Очевидцы трагедии рассказывают – иномарку в буквальном смысле остановило только дерево. Удар был настолько сильным, что кузов практически не подлежит восстановлению.

ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Как сообщает «КП-Екатеринбург», в салоне автомобиля вместе с Екатериной находились ее лучшая подруга – 19-летняя Анастасия Хасанова, а также 20-летний друг Данил из Среднеуральска.

К большом несчастью, от полученных травм Настя скончалась на месте происшествия. Как рассказали позже знакомые, девушка работала на складе маркетплейса и была очень жизнерадостным человеком.

Данил с тяжелыми ранениями был госпитализирован в больницу Невьянска, сейчас за его жизнь борются врачи.

Сама водительница также получила множественные переломы и была доставлена в медучреждение.

«Состояние у Кати тяжелое, но врачи надеются на лучшее. Я была на месте аварии: удар пришелся со стороны девочек. Настя не выжила. И знаете... я не требую уголовного преследования для Кати. Она и так будет всю свою жизнь винить себя за случившееся. Это страшная трагедия, и никто от этого не застрахован», - высказалась журналистам мать погибшей Насти Алена Хасанова.

ГРОЗИТ ДО ПЯТИ ЛЕТ

Известно, что после аварии Екатерина отказалась от медицинского освидетельствования, о чем сообщили в Госавтоинспекции. За это на нее составлен административный протокол. Отказ грозит девушке штрафом в 30 тысяч рублей, а также лишением водительских прав.

Однако позже, уже в больнице, у девушки взяли кровь на анализ, так как полиция намерена точно установить, в каком состоянии она села за руль. Известно, что за полтора года водительского стажа Екатерина уже успела получить 14 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Это официально подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали ситуацию:

«Да, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ она привлекалась 14 раз. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась. В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.6 КоАП РФ (за непристегнутый ремень. – Ред.). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В случае возбуждения уголовного дела Екатерине будет грозить до пяти лет лишения свободы, так как в ДТП погиб человек.

«МЕЧТАЛА ЖИТЬ У МОРЯ»

Погибшая Анастасия выросла в многодетной семье и была второй по старшинству среди пятерых детей. По словам матери, дочь работала в пункте выдачи маркетплейса, была трудолюбивой и очень любила жизнь. С Екатериной они дружили со школьной скамьи – их связывали долгие годы теплых и доверительных отношений.

«Они дружили с самого детства, вместе росли, делились секретами. Настя всегда была весёлой, доброй, очень любила мечтать. У нее была заветная мечта — переехать на Черноморское побережье. Она даже жила в Сочи два месяца. Но потом решила вернуться, быть поближе к маме, к семье. Не уберегла я ее», - с трудом говорит ее мама.

Друзья погибшей в социальных сетях прощаются с ней:

«Ты ушла очень рано, это тяжелая утрата для всех нас. Маленькая хохотушка, спи спокойно. Мы никогда тебя не забудем. Родители не должны хоронить своих детей. Это несправедливо», - пишут близкие.

Как стало известно, в момент аварии компания ехала отдыхать на Аятское водохранилище. Никто из находившихся в иномарке – ни водитель, ни пассажиры – не был пристёгнут ремнями безопасности. По мнению экспертов, именно это во многом усугубило последствия ДТП и не оставило шансов 19-летней Насте.