Четыре дня поисков завершились страшной трагедией: 11-летнего мальчика нашли мертвым в 10 километрах от дома

Мальчик только-только окончил четвертый класс и вышел на летние каникулы. Фото: социальные сети.

Четыре дня поисков растянулись для родных в целую бесконечность. Все это время спасатели и волонтеры в Дюртюлинском районе Башкирии искали пропавшего 11-летнего школьника. К несчастью, все закончилось трагедией. И это разбило всю семью на части.

НЫРНУЛ И ИСЧЕЗ

Как сообщает «КП-Уфа», жаркий день 23 мая не предвещал беды. Ильдар (имя изменено. – Ред.), только-только окончивший четвертый класс и шагнувший в летние каникулы, отправился с приятелями на рыбалку за город. Ребята облюбовали берег Белой. Река была в этом месте широкой, а течение временами очень сильным.

Уже после ловли рыбы мальчишкам захотелось охладиться. Как расскажут потом его друзья, мальчик нырнул у плавательной платформы и исчез под водой. На поверхности он больше не показался.

Школьники в панике позвали взрослых. Тут же подключились спасатели и водолазы. Началось прочёсывание акватории. Но река долго не отдавала тело. Поиски продолжились и на второй, и на третий день.

СТРАШНАЯ НАХОДКА

Лишь 27 мая страшную находку обнаружили в десяти километрах от места гибели – у деревни Веялочной. В Госкомитете по ЧС Башкирии позже уточнили, что работа не прекращалась ни на один день.

Известно, что Ильдару было всего одиннадцать. Позади у него последний звонок, а впереди, как думалось, три месяца свободы, которых он ждал целый год. Знакомая семьи, с трудом подбирая слова, рассказала журналистам «Комсомолки», что рос он очень хорошим парнем, гордостью семьи – пять лет отдал каратэ и завоевывал призовые места по республике.

Также отмечалось, что у мальчика было по-настоящему счастливое детство: полная семья, любящие родители, трое братьев и сестер.

МАМА В ПОЛОЖЕНИИ, А ОТЕЦ НА СВО

Его мама сейчас находится на позднем сроке беременности. Она держится из последних сил. Рядом всегда родные, которые боятся оставить ее одну.

Похоронили мальчика 29 мая.

Не смог проститься с сыном и отец. Он воюет в зоне специальной военной операции. Узнав о смерти мальчика, мужчина не скрыл отчаяния, даже будучи на передовой:

«Сижу и не знаю, куда себя деть. Даже похоронить сыночка не могу… Спи спокойно, мой любимый. Ты всегда будешь в моем сердце», - говорит мужчина.