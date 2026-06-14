Четыре дня поисков завершились страшной трагедией: 11-летнего мальчика нашли мертвым в 10 километрах от дома

Фото: социальные сети.
Четыре дня поисков растянулись для родных в целую бесконечность. Все это время спасатели и волонтеры в Дюртюлинском районе Башкирии искали пропавшего 11-летнего школьника. К несчастью, все закончилось трагедией. И это разбило всю семью на части.
Как сообщает «КП-Уфа», жаркий день 23 мая не предвещал беды. Ильдар (имя изменено. – Ред.), только-только окончивший четвертый класс и шагнувший в летние каникулы, отправился с приятелями на рыбалку за город. Ребята облюбовали берег Белой. Река была в этом месте широкой, а течение временами очень сильным.
Уже после ловли рыбы мальчишкам захотелось охладиться. Как расскажут потом его друзья, мальчик нырнул у плавательной платформы и исчез под водой. На поверхности он больше не показался.
Школьники в панике позвали взрослых. Тут же подключились спасатели и водолазы. Началось прочёсывание акватории. Но река долго не отдавала тело. Поиски продолжились и на второй, и на третий день.
Лишь 27 мая страшную находку обнаружили в десяти километрах от места гибели – у деревни Веялочной. В Госкомитете по ЧС Башкирии позже уточнили, что работа не прекращалась ни на один день.
Известно, что Ильдару было всего одиннадцать. Позади у него последний звонок, а впереди, как думалось, три месяца свободы, которых он ждал целый год. Знакомая семьи, с трудом подбирая слова, рассказала журналистам «Комсомолки», что рос он очень хорошим парнем, гордостью семьи – пять лет отдал каратэ и завоевывал призовые места по республике.
Также отмечалось, что у мальчика было по-настоящему счастливое детство: полная семья, любящие родители, трое братьев и сестер.
Его мама сейчас находится на позднем сроке беременности. Она держится из последних сил. Рядом всегда родные, которые боятся оставить ее одну.
Похоронили мальчика 29 мая.
Не смог проститься с сыном и отец. Он воюет в зоне специальной военной операции. Узнав о смерти мальчика, мужчина не скрыл отчаяния, даже будучи на передовой:
«Сижу и не знаю, куда себя деть. Даже похоронить сыночка не могу… Спи спокойно, мой любимый. Ты всегда будешь в моем сердце», - говорит мужчина.