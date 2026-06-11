Украина кинулась напропалую применять ИИ на поле боя: США и Израиль уже испробовали эту схему в Иране - и испугались

Ежедневно противник бросает на Россию сотни дронов. Фото: REUTERS.

При атаке украинских БПЛА на Самарскую область пострадали три человека. Возгорание емкости с топливом произошло после падения обломков дронов в Ростовской области. Чебоксары подверглись ракетной атаке, три человека пострадали. Восемь округов Херсонской области полностью обесточены из-за ночной атаки украинских БПЛА. Повторной массированной атаке подвергся Севастополь. Ежедневно противник бросает на Россию сотни дронов. Враг словно бьется в агонии.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Алексеем Раммом, заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист».

РЕЗКАЯ АКТИВИЗАЦИЯ

- Есть ощущение, что противник начинает рвать и метать?

- Противник резко активизировался. В Британии принята такая стратегия. У французов в руководящих документах то же самое есть.

- Смысл эскалации в чем?

- По противнику наносится комбинированное воздействие. Кинетический удар - поражение физическое. Плюс к этому проводится информационное, психологическое и кибернетическое воздействие. Задача - нанести многовекторное поражение.

- В случае с Украиной они надеются на что?

- Что Россия пойдет на перемирие, остановит боевые действия по линии боевого соприкосновения. Это началось в апреле и продолжается в июне. Но сейчас мы впервые видим настолько массированное применение искусственного интеллекта в области боевого планирования.

Стратегию массовых атак на Россию разработали европейские соратники Зеленского. Фото: REUTERS.

ИИ СВОЛОЧЬ

- Речь про Palantir?

- Компания Palantir во взаимодействии с Киевом сейчас использует свои алгоритмы для планирования ударов, выбора целей, расчета сил и средств, необходимых для прорыва российской ПВО. По многим ударам мы видим нейрослопы. Удар по панораме в Севастополе, попытка удара по Старобельску.

- Почему это следствие применения искусственного интеллекта?

- ИИ не критически подходит к принятию решений. Он руководствуется механистическим подходом. Задача ставится, например, отрезать Крым, деморализовать население. При этом загружаются данные - спутниковые, агентурные. Мы видели это на примере действий Израиля против ХАМАС. Мы видели это на начальном этапе операции «Эпическая ярость» Сорокадневной войны. И американцы, и израильтяне от такого активного применения искусственного интеллекта в боевом планировании в итоге отошли.

КОГО БОЯТЬСЯ?

- Испугались?

- ИИ сейчас отводится роль не того звена, который все планирует, а того, кто выступает в качестве поддержки решений командира. Он выдает советы, на которые командир может ориентироваться, а может и нет. Вспомните попытку удара по резиденции президента России на Валдае.

- Что с ней не так?

- Она очень странно была организована. Перемудрили там, где не надо было мудрить. Теперь становится более-менее понятно - мы видели, наверное, первое присутствие ИИ-войны.

- Что нам дает это знание?

- Почему мы называем это нейрослоп? Вы говорите: я хочу картинку. Вбиваете все параметры картинки, ИИ вам создает эту картинку. И получается не очень красиво и не очень хорошо. Где-то есть попадание, а где-то ерунда получается. Эта неизбирательность дает чрезмерные жертвы среди мирного населения. Что такое атака на Старобельск? Она же идентична тому, что произошло во время ударов американцев и израильтян по школе, когда погибли эти девочки. Общие ошибки алгоритма просматриваются и там, и там. Они идентичны.

По многим ударам мы видим нейрослопы, например, дар по панораме в Севастополе. Фото: REUTERS.

СТРАХ ПРОВАЛА

- А на передовой, по данным украинских экспертов, назревает катастрофа для ВСУ?

- Российские силы соединились в Константиновке. Она на две части разделена рекой Кривой Торец и железнодорожной веткой. Параллельно железнодорожной ветке идет проспект Олексы Тихого. На севере города есть авторазвязка, переходящая в мост через Кривой Торец и через железнодорожное полотно. Российские войска там уже сомкнулись - Третий армейский корпус и группировка «Юг». И там образовалась кишка вдоль проспекта Олексы Тихого, где еще держатся, оценочно, полторы бригады ВСУ.

- Насколько их хватит?

- Неделю назад на это направление прилетал Сырский. Он пытается что-то сделать, но ничего не получается. Наверное, впервые за все время СВО мы видим, что противник в течение недели не может перейти в контрнаступление.

ЕВРОПЕЙЦЫ ВЛЯПАЛИСЬ

- Какой вариант развития событий после падения Константиновки считаете наиболее вероятным?

- Алексеево-Дружковка и дальше Дружковка. У противника еще серьезные проблемы у Славянска. Российские войска обошли Красный Лиман и подходят к Северскому Донцу. А там единственная переправа через реку и дорога, которая связывает Славянск и Красный Лиман. Если они сейчас к этому мосту близко подходят, они его как пробкой закупоривают. И у нас образуется теперь Северодонецкий карман. Там заперты вооруженные формирования Украины.

- Какое значение имеет Константиновка для всей агломерации?

- С ее потерей противник теряет всю целостность этого укрепленного района. Сейчас это Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновский укрепленный район. Основа - Константиновка. Ее потеря означает, что оборону можно разрывать по кускам, с учетом того, что российские войска и к Славянску подходят. А украинская оборона не выстроена так, чтобы она сдерживала российское продвижение с юга на север. Прямо по дороге российские войска сразу после Константиновки пробиваются к Алексеево-Дружковке. А следом к Дружковке. Украинский план битвы за Донбасс 3.0, который они продали европейцам, и европейцы вписались, уже фактически потерпел неудачу. Потому сейчас все бегают, начинают истерить и визжать: давайте подписывать мир на той линии боевого соприкосновения, которая сейчас есть.

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