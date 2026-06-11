Даже в речи об идентичности украинской культуры у Зеленского проскакивают слова из русского языка. Фото: REUTERS.

Практически у всех президентов Украины есть одна общая на всех «ахиллесова пята». И это, как ни покажется это странным, их стремление балакать на державной мове, которая является для них совершенно чуждой. Каждый из них, за исключением, возможно Ющенко, рос в русскоязычной среде и родным языком для них был русский. Но, будучи вознесенными на главный пост в стране, становились щирыми и свидомыми. Только, пожалуй, для Януковича этот вопрос был глубоко безразличен, и он изъяснялся на своем суржике.

А вот Порошенко* и нынешний «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский вынуждены были даже специально учить со специальными преподавателями державную мову, которая давалась им с трудом. Ведь мова служила им в системе бандеровского опознавания «свой-чужой» свидетельством принадлежности к «своим». Они даже не хотели понять, что над ними настоящие бандеровцы откровенно насмехались, когда они тужились изо всех сил, чтобы из них не вылетело русское слово. А оговорки были вполне закономерными.

Так, в январе 2016-го тогдашний президент Украины Петро Порошенко* не где-нибудь, а на итоговой пресс-конференции в присутствии десятков журналистов не смог произнести по-украински слово «кошелек», которое на мове звучит как «гаманець». И этим «гаманцом» его потом попрекали весь оставшийся президентский срок.

В свое время Петра Порошенко упрекали, что в речи он употреблял русские слова. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не миновала чаша сия и нынешнего «просрочку». Это в начале своего президентского срока он говорил на русском языке и рассуждал о том, что нет никакой разницы в названии улиц, главное, чтобы на этой улице был асфальт и свет. С какого-то времени он стал усиленно делать вид, что не понимает по-русски, и ждать, когда ему переведут на мову.

А в этот четверг обмишулился. Причем, на мероприятии, на котором усиленно задвигал собравшимся о необходимости вытеснять русский контент и заменять его украинским везде, где это только возможно.

- Пообщался с деятелями нашего кино, музыки, искусства. Всеми, кто объединен общей целью: это появление нового, качественного и крутого Украинского культурного продукта. Говорили о поддержке нашей культурной среды, распространении украинского контента, - отчитался потом «просрочка» о мероприятии. - Мы хотим поддерживать наших деятелей. Культура точно щит Украины и нашей идентичности. Щит должен быть сильным. И нашего контента должно быть не меньше, чем у врага. Безусловно, количество будет наращиваться с каждым годом, финансирование инициативы. Чтобы наши люди, культурные деятели, работали и творили в Украине. Это очень важно. И это не перспектива – это реальность.

А в своем выступлении со сцены ставил задачу несколько иначе.

- Вытеснять русских нужно по разным направлениям — начиная с поля боя и заканчивая всеми остальными сферами. Это культура, контент, - перечислял он сферу за сферой, где необходимо обеспечить доминирование мовы не только в лексике, но и в плане смыслов. - Контент в театрах, кино, музыке, на выставках. Безусловно, сегодня это касается и социальных сетей... Всем этим нужно заниматься каждый день

И надо же было, что когда он отвечал на вопрос про права ЛГБТ**, то повторил прокол Порошенко*.

- Мы одинаковые. У нас одинаковые права, несмотря на предрассудки людей из пятнадцатого века, - заявил «просроченный», про не во всем традиционную сексуальную ориентацию** которого по Киеву ходят упорные слухи.

Но тут дело не в ориентации. Просто он употребил слово «предрассудки» из русского языка, а в мове такого слова нет. Там это смысл принадлежит слову «забобони» (забобоны). Русскоязычному криворожскому еврею простительно не знать этого. Но жидобандеровцу во главе бандеровского государства – никогда!

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. В том же Киеву все знают - когда рядом нет посторонних не только Зеленский, но и все его ближайшее окружение общается на русском. Как, например, на пленках, записанных в квартире Миндича, когда обсуждали свои аферы.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** - экстремистская идеология, запрещенная в РФ.

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