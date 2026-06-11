Герой спецоперации «Z» Виталий Олчонов прикрыл товарищей в бою

Ефрейтор Виталий Олчонов и сержант Иван Мазоха Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Недорубленный лес опять вырастает».

УНИЧТОЖИЛ ГРАНАТАМИ ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ

Сержант Иван Мазоха

«Командир отделения старший сержант Иван Мазоха в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по штурму огневых позиций противника.

В ходе выполнения боевой задачи штурмовая группа попала под шквальный огонь противника с замаскированных огневых позиций. Мазоха умело используя рельеф местности вышел из сектора обстрела вражеских огневых средств и скрытно начал сближение с огневыми позициями противника. Подобравшись вплотную, точными бросками гранат уничтожил две огневые точки.

Благодаря решительным и мужественным действиям старшего сержанта Ивана Мазохи штурмовая группа сумела успешно захватить огневые позиции противника и закрепиться на важном тактическом участке местности для продолжения развития наступления в глубину обороны противника».

ПРИКРЫЛ ТОВАРИЩЕЙ В БОЮ

Ефрейтор Виталий Олчонов

«Ефрейтор Виталий Олчонов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта противника.

В ходе штурмовых действий группа подверглась атаке ударных дронов противника. Прикрывая расчет огневых средств российской штурмовой группы Олчонов огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский FPV-дрон, который пытался атаковать огневую позицию пулеметчика. Затем продолжая движение к позициям противника действовал в составе группы. Ведя бой с противником обнаружил еще один ударный беспилотник, приближающийся к штурмовой группе. Несмотря на опасность огня из укрепленного опорного пункта занял огневую позицию на открытой местности и точным огнем уничтожил БПЛА врага.

Благодаря мужеству и самоотверженности ефрейтора Виталия Олчонова штурмовая группа выполнила боевую задачу по захвату опорного пункта с минимальными потерями, успешно закрепилась на новом рубеже и удерживала позиции до подхода групп закрепления».

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